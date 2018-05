Roma | Alisson e il gemello diverso

Roma - Taffarel pazzo di Alisson : 'Sarò il numero uno della Selecao' : 'Alisson sarà il n.1 della Selecao'. A promuovere il portiere della Roma è una vecchia conoscenza del calcio italiano, il campione del mondo col Brasile a Usa 1994, Claudio Taffarel, oggi preparatore ...

Roma-ALISSON FINO AL 2023 : ROMA-ALISSON FINO AL 2023 Un milione e mezzo di euro netti l’anno. E’ quanto guadagna il portiere della Roma Alisson, decisivo anche ieri sera contro il Cagliari. Il club giallorosso a fine stagione si siederà attorno a un tavolo col suo entourage per rinnovare l’accordo: contratto FINO al 2023 e stipendio almeno raddoppiato. Continua a […]

Roma - si lavora ai rinnovi di Alisson e Florenzi : per il portiere pronti oltre 3 milioni e mezzo a stagione : ... in Italia e all'estero: dagli Usa al Brasile, passando per Israele, in tutto il mondo i Romanisti hanno viaggiato con la sua voce. Basterà però questo a legarlo alla Roma per sempre come successo a ...

Roma - Alisson rinnova : le cifre : Alisson , portiere della Roma , è pronto a rinnovare il contratto con il club giallorosso. Secondo quanto rivela Sky Sport , l'entourage del numero uno brasiliano discuterà con la dirigenza il prolungamento fino al 2023 con aumento dell'ingaggio: si parla di circa tre milioni netti a stagione.

Roma - Alisson vicino al rinnovo. Ecco i dettagli : Secondo Sky Sport, a fine stagione Monchi proporrà al numero uno della Selecao il rinnovo di contratto fino al 2023, raddoppiando l'attuale ingaggio da un milione e mezzo netto a tre milioni e ...

Serie A - Roma : ecco perché Alisson vale almeno 10 punti e quasi 60 milioni di euro : la fiducia di Di Francesco e di tutta la Roma lo ha premiato, portandolo a un livello di rendimento da campione vero, maturo, da portiere top al mondo. Parate e milioni La correlazione è scontata, ...

PAGELLE / Cagliari-Roma (0-1). Fantacalcio - i voti : Alisson migliore in campo (Serie A 36^ giornata) : PAGELLE Cagliari Roma (0-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori: Alisson in evidenza (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:31:00 GMT)

Cagliari-Roma - le pagelle : Alisson stile Batman - De Rossi passionale : dal nostro inviato CAGLIARI Un lampo nel buio di Under, per gli altri tanto sacrificio. Alisson 7 Il pericolo è nei tre tiri che gli sfiorano le orecchie e più in là nel guardare il piedone di Peres ...

Cagliari-Roma 0-1 : Ünder e Alisson show - la Champions League è vicina : CAGLIARI - Basta un lampo di Ünder nel primo tempo alla Roma per battere il Cagliari e mettere al sicuro la qualificazione in Champions , manca un punto da fare tra Juventus e Sassuolo, . Senza ...

Roma - Alisson : 'Dobbiamo chiudere la gara' : Alisson , portiere della Roma, parla all'intervallo del match con il Cagliari ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue parole: La parata sul tiro di Bruno Peres? 'Qualche volta succede, ma lui è stato bravo nel rincorrere dietro. Se non lo avesse fatto ci sarebbe stato un avversario alle sue ...

Diretta/ Cagliari-Roma - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Deiola e Farias spaventano Alisson : Diretta Cagliari Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del delicato posticipo di Serie A.

Diretta/ Cagliari-Roma (risultato live 0-0) streaming video e tv : Deiola e Farias spaventano Alisson : Diretta Cagliari Roma info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del delicato posticipo di Serie A per la 36^ giornata (oggi 6 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:55:00 GMT)

Roma - Baldissoni : 'Pallotta? Forse gli è scappata qualche parolina di troppo. Su Alisson - Florenzi e Di Francesco...' : Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha concesso un'intervista a Sky Sport , nella quale ha toccato anche diversi argomenti legati al mercato: 'Il 30 giugno chiude l'anno fiscale e bisogna essere in regola con i numeri. Come detto tante volte, anticipare delle cessioni ...

Roma - Alisson e la porta di casa : serve la sesta blindatura : Parliamo di Champions. Nove reti al passivo nelle ultime due trasferte, 4 a Barcellona e 5 a Liverpool. Alisson Becker lo sa bene, e non lo dimentica. Così come ricorda perfettamente che la sua porta ...