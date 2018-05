ROBERTO MANCINI CT DELLA NAZIONALE? Rescissione con lo Zenit | obiettivo Europei ma

Calcio - ROBERTO MANCINI rescinde con lo Zenit. Porte spalancate per la panchina dell’Italia : Un grande indizio per il futuro della panchina della nazionale italiana di Calcio giunge dalla Russia: secondo quanto riportato da SportMediaset, Roberto Mancini avrebbe rescisso il contratto che lo legava al club dello Zenit di San Pietroburgo per altre due stagioni ed ora è libero di accomodarsi al posto temporaneamente occupato da Gigi Di Biagio. Il tecnico jesino dovrebbe fare molto presto il proprio esordio in qualità di CT della nazionale ...

Panchina Italia - interessanti indicazioni di Lippi su ROBERTO Mancini : Panchina Italia – Roberto Mancini è l’uomo scelto per la Panchina della Nazionale, nelle ultime ore sono arrivate anche interessanti indicazioni da parte di Marcello Lippi, ex ct della Nazionale di Calcio: “e’ un allenatore di alto livello internazionale e grande esperienza internazionale, tutti e tre i nomi che sono stati fatti, mi pare che fossero graditi dall’opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, lo ...

ROBERTO MANCINI - il nuovo ct azzurro in 10 date storiche : Roberto Mancini sarà il prossimo ct della Nazionale. La Federcalcio cercava un nome di prestigio e l’ha trovato nel suo figliol prodigo, l’uomo che da giocatore litigò con Arrigo Sacchi e non si rimise più la maglia azzurra, scelto per guidare un difficile processo di rinascita del calcio italiano. Mancini ha avuto una carriera straordinaria, dimostrandosi un talento precoce tanto da giocatore quanto da allenatore, ma in alcuni ...

Calcio - come sarà la nuova Italia di ROBERTO Mancini? La possibile formazione : alla ricerca del gol per rinascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...

ROBERTO MANCINI prossimo ct dell'Italia : ecco perché è l'uomo giusto : Prende l'eredità di Ventura con l'obbligo di cancellare la vergogna della mancata qualificazione Mondiale. Europeo 2020 e Nations League i suoi obiettivi

