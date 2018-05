Roberta Vinci | campionessa di gusto | rivela il suo amore per la cucina di mamma

Roberta Vinci dice addio al tennis : "Roma ultima tappa" : "Mi ritiro: nessun ripensamento". Roberta Vinci conferma così la sua intenzione di lasciare il tennis dopo gli Internazionali d'Italia che resterà l'ultimo torneo della carriera...

Roberta Vinci si ritira : 'E' vero che mi ritiro: nessun ripensamento'. Così Roberta Vinci fuga qualsiasi minimo dubbio sulla sua decisione di ritirarsi dal tennis giocato. Sorride la Vinci, che ha scelto Roma come ...

Vinci prepara l'addio : 'Non ci sarà un'altra Roberta'. Qualificazioni nere a Roma : ... venticinque trofei, cinque Slam sempre in coppia con Errani , Career Grand Slam completato a Wimbledon 2014, , con la quale è stata anche numero 1 del mondo di specialità. Quattro Fed Cup vinte tra ...

Roberta Vinci : 'Chiuderò al Foro' : Roberta Vinci, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport quando avverrà il suo addio al tennis giocato, in una manifestazione come gli Internazionali, al Foro italico di Roma. La tennista tarantina ha dichiarato così la conclusione di una memorabile ...

Internazionali d’Italia 2018 : il sorteggio e le avversarie delle italiane. Qualificate per Camilla Rosatello e Roberta Vinci : Sorteggiato il tabellone principale del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: quattro le azzurre impegnate (in attesa delle qualificazioni). sorteggio abbastanza benevolo per la truppa azzurra, in quanto per tutte le giocatrici italiane si prospetta un primo turno non impossibile. La prima ad essere sorteggiata è stata Camilla Rosatello, che ha ricevuto una wild card dopo aver vinto le prequalificazioni, e ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il tabellone femminile. Buon sorteggio per Francesca Schiavone e Roberta Vinci : Si è appena svolto il sorteggio del tabellone femminile agli Internazionali d’Italia 2018 di tennis che si svolgeranno da lunedì a Roma. In attesa delle qualificazioni, attualmente sono quattro le italiane presenti, tutte grazie ad una wild-card. Possono sorridere le veterane. Roberta Vinci, che darà l’addio al tennis proprio al Foro Italico, affronterà una qualificata al primo turno, mentre Francesca Schiavone partirà sfavorita ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : Roberta Vinci - una grande leggenda azzurra saluterà con l’abbraccio del Foro Italico : “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro Italico 2018“. Con questo tweet di alcuni mesi fa Roberta Vinci annunciava il proprio ritiro agonistico sul rosso capitolino. Il gran giorno sta per arrivare. Inserita nel tabellone principale, grazie ad una meritata wild card, Roberta si appresta a concludere una carriera ricca di soddisfazioni in cui, forse, il proprio Tennis talentuoso avrebbe meritato anche ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania all’assalto della Final Four - Roberta Bianconi per la personale rivincita : Dopo quattro anni Catania ritorna sul palcoscenico più importante dell’Europa della Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, tra domani e sabato si disputerà (per il secondo anno consecutivo) la Final Four di Eurolega. Detentrici del trofeo sono proprio le padrone di casa del Kinef Kirishi, che lo scorso anno hanno battuto nell’atto Finale le elleniche dell’Olympiacos, eliminate anche quest’anno proprio dalle russe nei ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati della prima giornata. Eliminata nelle qualificazioni Roberta Vinci : Nella notte italiana è scattato il tabellone di singolare femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Miami: dodici gli incontri in programma, senza teste di serie impegnate. Non è scesa in campo neppure Camila Giorgi, che esordirà nella tarda serata italiana, mentre è stata Eliminata, nell’ultimo turno delle qualificazioni, anche Roberta Vinci. Di seguito i risultati della prima giornata di gare 16:20 Finale Tsurenko L. ...

Tennis - Wta Indian Wells - niente main draw per Roberta Vinci : TORINO - niente tabellone principale del torneo di Indian Wells per Roberta Vinci : l'azzurra è uscita di scena nel secondo e decisivo turno delle qualificazioni sconfitta per 6-0 6-4 dalla romena ...