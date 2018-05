Riabilitato Berlusconi | il nostro Sol dell’avvenire – L’istantanea di Caporale

ilfattoquotidiano

Silvio Berlusconi si può di nuovo candidare. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano

(Di sabato 12 maggio 2018) Silvio. La riabilitazione descrive una patologia: ilera interdetto. Le sue funzioni, e le ambizioni, ridotte di grado, la sua reputazione livellata al ribasso, e come conseguenza funzionale la sua ridotta capacità di rappresentare gli altri. E questo come effetto di una sentenza, cioè di una punizione collettiva (in nome del popolo italiano) per via di un reato commesso. Mai come in questi mesi ilinterdetto è invece stato presente, attivo, capace, decisore e risolutore di grandi questioni vitali come il governo della Repubblica. Il capo dello Stato l’ha infatti ricevuto come si conviene a un leader di peso e prestigio e a lui Matteo Salvini si è rivolto affinché concedesse benevolmente il suo placet per far sì che l’Italia potesse avere un esecutivo con gli odiati Cinquestelle. E lui, compassionevole come papa Francesco, ha concesso che i ...