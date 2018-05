Rho-Monza | ministero ritratta sulle sorti dell’Osservatorio ambientale | “Sarà solo

Lombardia : ripristinato Osservatorio Ambientale sulla Rho-Monza : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – ripristinato l’Osservatorio Ambientale sulla Rho ‘ Monza. Attraverso una lettera indirizzata ad Autostrade per l’Italia, Serravalle, Regione Lombardia e Città Metropolitana, il ministero dell’Ambiente ha ufficializzato il passo indietro, rispetto a quanto disposto a inizio aprile. Soddisfazione, almeno parziale, quindi per i cittadini del Ccirm (Comitato Cittadini per ...

Rho-Monza : si risparmia sull’Osservatorio - si sprecano milioni per opere inutili : La richiesta di rimuovere l’Osservatorio ambientale della Rho-Monza perché avrebbe esaurito il proprio compito, a tutto risponde tranne che alla ridicola motivazione che lo si farebbe “per risparmiare”. Invece delle poche migliaia di euro di risparmio per Milano Serravalle, la controllata da Regione Lombardia che sarebbe “ricca” come Aspi (Autostrade per l’Italia) se non avesse la zavorra della Pedemontana, bisognerebbe parlare ...