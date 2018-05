Resta un ' venditore di sogni'

Vigile boxeur ar Resta venditore ambulante : il video diventa virale : I binari usati come un ring: da una parte un agente della polizia locale di Roma Capitale dall'altro un venditore ambulante . I due si fronteggiano a guardia alta in quello che sembra un vero e proprio incontro di pugilato a Porta Maggiore...

Porta Maggiore - arRestato venditore violento : Nell’ambito dei consueti controlli disposti dal Comando Generale a garanzia del decoro urbano e della legalità, questa mattina gli agenti del GSSU, assieme al personale dell’Unità Anti Degrado del Comando Generale, sono intervenuti a Porta Maggiore per liberare i marciapiedi dai venditori abusivi che vendono merce in prossimità della fermata del tram. Durante le operazioni di identificazione uno dei venditori, di nazionalità ancora ...