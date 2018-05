Renzo Rosso | “voglio comprare il Vicenza”

calcioweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) “Mi sento in obbligo di dare una mano a diecimila tifosi e ad un territorio che ha dato tanto a me e alle mie aziende, sento l’orgoglio di potermi mettere a disposizione di una società con 116 anni di storia, del Vicenza che è un patrimonio del calcio nazionale”. Con queste paroleha annunciato al Giornale di Vicenza la decisione di scendere in campo per acquisire il ramo d’azienda del ‘Lane’. Ieri, poco prima di mezzogiorno, alcuni professionisti per conto di Otb, la società capogruppo della holding di, hanno presentato al tribunale un’offerta, con relativo assegno circolare, e una lettera che elenca le condizioni in base alle quali il patron della Diesel è pronto a rilevare il Vicenza Calcio, anche in caso di retrocessione. Si tratta di una proposta d’acquisto “extra” asta, in quanto da regolamento, essendo ...