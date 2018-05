Recuperati i cadaveri dei due ragazzi dispersi in mare a Catanzaro Lido | 2 VIDEO

Recuperati i cadaveri dei due ragazzi dispersi in mare a Catanzaro Lido - VIDEO - : Sono stati trovati e Recuperati i due cadaveri dei giovani del Gambia che ieri pomeriggio si sono tuffati in mare per recuperare un pallone. Prima uno e poi l'altro, forse tuffatosi per aiutare l'...

Terracina - Recuperati in mare cadaveri di donna e bimba abbracciate : Latina, 5 mag. (AdnKronos) - Due cadaveri abbracciati fra loro sono stati trovati in mare questa mattina intorno alle 10 a Terracina, litorale laziale in provincia di Latina. Si tratta di una donna e di una bimba, probabilmente la figlia, di circa due anni, con indosso il pannolino. A trovare i due

Terracina - Recuperati in mare cadaveri di donna e bimba abbracciate : Latina, 5 mag. (AdnKronos) – Due cadaveri abbracciati fra loro sono stati trovati in mare questa mattina intorno alle 10 a Terracina, litorale laziale in provincia di Latina. Si tratta di una donna e di una bimba, probabilmente la figlia, di circa due anni, con indosso il pannolino. A trovare i due corpi è stata la Guardia di Finanza che ha allertato la Capitaneria di Porto. Il magistrato ha disposto l’autopsia. Al momento, si ...

