Rassegnatevi | Berlusconi dà le carte Licia Ronzulli all' Huffpost racconta

(Di sabato 12 maggio 2018), come ha presola notizia della sua "riabilitazione"?Ha ricevuto una telefonata da Niccoló Ghedini. Era circondato da persone e quindi è rimasto in silenzio. Ma i suoi occhi però mostravano evidente emozione. Poi è andato da sua figlia Marina.E poi?Poi come sempre il presidente mantiene il suo self control. Questa mattina gli ho chiesto: come si è svegliato dottore oggi? E lui mi ha risposto: con il raffreddore come ieri mattina. Sorridendo., senatrice, tra gli azzurri è la più vicina a. È ad Arcore, appena ricevuta la notizia che il Tribunale di Milano ha annullato gli effetti della Severino. E oratorna candidabile.Sento una voce emozionata, sbaglio?Non sbaglia. E non le nego però che l'emozione dei nostri militanti e di tutta Forza Italia è grande. E ...