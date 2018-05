Racing ko | al Leinster la Champions

Rugby - Champions Cup 2018 : Leinster-Racing92 15-12. Irlandesi vittoriosi in una finale sempre in bilico : Sono gli Irlandesi del Leinster a far festa a Bilbao: la finale di Champions Cup di Rugby non vede nessuna meta, ma la minor precisione dalla piazzola ed un drop fallito a tempo scaduto condannano i transalpini del Racing 92, che cedono il passo per 15-12 dopo aver fatto da lepre per tutta la sfida. Sono proprio i francesi a passare in vantaggio al 3′ con un piazzato di Iribaren, ma Sexton pareggia i conti sempre dalla piazzola al ...