Quella volta che Umberto Eco sbagliò un verbo

Ince rievoca un episodio con Alex Ferguson : 'Quella volta che mi disse arrabbiato 'tu non sei Maradona'' : Il peggio per Sir Alex Ferguson sembra essere passato. Sabato scorso infatti, l'ex manager del Manchester United è stato operato d'urgenza per emorragia cerebrale e, dopo un paio di giorni passati in ...

Quella volta in cui Mancini disse : “No agli oriundi in nazionale” : "La nazionale italiana deve essere italiana”. Chissà se Roberto Mancini ha cambiato idea ora che è ad un passo dal diventare il commissario tecnico dell’Italia. Era il 2015, su Quella panchina c’era Antonio Conte che, come era già avvenuto in passato, aveva scelto di convocare due oriundi, nello specifico Eder e Vazquez. “Penso che un giocatore italiano meriti di giocare in nazionale, mentre chi ...

“Fabrizio - ora basta”. La verità di Silvia Provvedi sulla rottura con Corona. La cantante parla per la prima volta della separazione con l’ex re dei paparazzi - svelando il perché di Quella scelta improvvisa : Una rottura che ha fatto clamore quella tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che nonostante le mille difficoltà era parsa determinata ad andare avanti insieme. La cantante aveva atteso l’ex re dei paparazzi italiani fuori dal carcere al momento della sua scarcerazione e aveva mostrato una volontà di ferro nel difenderlo contro tutto e tutti. Poi, col passare delle settimane, qualcosa si era improvvisamente incrinato. ...

“Olio bollente in faccia a Quella”. Grande Fratello choc. Stavolta è troppo : il reality ha preso una piega preoccupante. E (di nuovo) lui finisce sotto accusa : Al Grande Fratello sembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D’Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il ...

“Quella Barbie è vietata!”. Scoppia il caso. Addirittura la magistratura si è espressa impedendone la commercializzazione. I fan della storica bambola stavolta danno ragione al divieto : “Non vogliamo quella Barbie”. Ormai è diventato un vero e proprio caso diplomatico e se ne sta parlando su tutti i giornali. Oggi una Barbie è venduta ogni due secondi, la produzione è fatta quasi esclusivamente in Cina. Il Messico non vuole l’ultimo modello di Barbie, una Barbie molto particolare. Lo ha stabilito la magistratura messicana: “È vietata la commercializzazione da parte del colosso Mattel della Barbie ...

“Rovinata da Maria De Filippi”. Roberta Beta - l’accusa pesante : l’ex concorrente del primo - storico Grande Fratello parla per la prima volta di Quella dolorosa scelta che ha pesato come un macigno sulla sua vita. Parole davvero inaspettate : Nella vita come nel mondo della tv ci sono scelte che ci portiamo dietro e che segnano il nostro cammino, nel bene e nel male. Scegliere di partecipare o meno a una trasmissione, rifiutare un ruolo o accertarlo con entusiasmo, sono situazioni che rientrano esattamente nella categoria. Ne sa qualcosa lei, che gli appassionati di reality show più attenti ricorderanno bene per essere stata nel cast del primo, indimenticabile Grande Fratello, ...

PIPPO BAUDO/ "Quella volta che ho inciso un disco" (Che tempo che fa) : Lo storico conduttore PIPPO BAUDO sarà uno degli ospiti di Fabio Faaio nella puntata di Che tempo che fa in onda questa sera, domenica 15 aprile, alle 20.30 su Rai 1.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 23:33:00 GMT)

Domenica Live - Iva Zanicchi : "Quella volta a Carramba che fortuna..." : Iva Zanicchi ospite di Domenica Live, racconta nel salotto di Barbara D'Urso un episodio che nel lontano 2000 la coinvolse durante una puntata dello storico Carramba che Fortuna, in cui un mago per un gioco, cercò di ipnotizzarla fino a farle commettere un fuori programma che a distanza di oltre 10 anni è diventato virale. La d'Urso dopo 18 anni, chiede di spiegare il video in cui la cantante, apparentemente ipnotizzata sembra sul punto ...

«Con tutta Quella ciccia mi sarei suicidata» - Paola Caruso choc a Pomeriggio 5. Ecco a chi era rivolta la frase : FUNWEEK.IT - Nell'ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha invitato a parlare di chirurgia plastica con i suoi pro e i suoi contro anche Fabiana Britto, nuova coniglietta di Playboy, e l'ex ...

Giulia Blasi - #Quellavoltache - : 'Da due giorni il mio sito è sotto attacco hacker' : 'Ci vorrebbero più firme femminili, soprattutto nelle pagine di cronaca, economia e politica internazionale'. Ma non solo. I siti che ospitano solo articoli di giornaliste, che raccontano solo il ...

Giulia Blasi (#Quellavoltache) : "Da due giorni il mio sito è sotto attacco hacker" : "La narrazione che si fa delle donne nei media mainstream italiani è orientata a preservare l’idea che una donna sia al mondo innanzitutto per essere guardata”. Giulia Blasi ha appena finito il suo workshop al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Ha parlato di violenza e molestie e di come, questi e altri temi, vengono raccontati dai media italiani. Lo ha fatto, come sempre, senza risparmiarsi. Ma ...

Claudia Cardinale : "Alain Delon? Sul set uomini e donne facevano la fila per fare sesso con lui. E Quella volta che io e la Bardot ci siamo azzuffate" : Ha 80 anni Claudia Cardinale, ma una bellezza ancora intatta. Festeggia questo traguardo a Napoli, nella città dell'unico uomo che abbia mai amato Pasquale Squitieri. E racconta a Il Mattino:"La bellezza? Me ne frego. Non mi ha mai interessata. Mai ho pensato di essere bella".Corteggiata, ammirata, ma nel suo cuore solo un uomo."Squitieri era colto, intelligente e un po' pazzo. Aveva molte donne, ma quando lo scelsi, sparirono".Sulla sua ...

“Quella volta Fabrizio…”. La commozione di Fabio Fazio. Ancora ricordi sulla morte di Frizzi e le parole del conduttore di Che Tempo Che Fa sono da brivido : “Lui era proprio così” : L’onda di commozione che è scaturita dalla morte di Fabrizio Frizzi non si è Ancora esaurita. A 15 giorni di distanza sono Ancora tantissimi i ricordi di affetto di amici e colleghi. Al coro in queste ore si è unito anche Fabio Fazio e con lui tutta la squadra di Che Tempo Che Fa. La modalità scelta dal conduttore è stata particolare, perché ha voluto condividere un bellissimo momento di cui forse qualcuno si era dimenticato. Fazio ha ...

CLAUDIO AMENDOLA/ Il "troppo" successo - l'infarto e Quella volta in cui è stato arrestato... (Verissimo) : CLAUDIO AMENDOLA tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, in onda oggi sabato 7 aprile 2018 su Canale 5: dall'infarto alla polemica politica, fino alla sua carriera cinematografica(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:10:00 GMT)