Quante unioni civili sono state celebrate da quando la legge è in vigore

(Di sabato 12 maggio 2018) Ha compiuto due anni lasulle, approvata dal parlamento in via definitiva l'11 maggio 2016. La norma, firmata dalla senatrice Pd Monica Cirinnà, estende alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio (fatta eccezione per l'obbligo di fedeltà e adozione), incidendo sullo stato civile della persona. Secondo Arcigay,oltre 14 mila le persone che ne hanno beneficiato, riporta Repubblica. Al dicembre 2017infatti6.073 le coppie che hanno celebrato la propria unione nei Comuni italiani, alle quali se ne aggiungono circa milleall'estero e poi trascritte nei registri. Cirinnà sul suo sito, ha fornito in dettaglio i numeri: al 31 dicembre 2017 la regione dove se nedi più è di gran lunga la ...