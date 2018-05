Quando il cavallo ne ha abbastanza Ennesimo esercizio e l’amazzone stramazza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 maggio 2018) Una cavallerizza si sta allenando con il suolungo un percorso a ostacoli dotato di un piccolo stagno. Ilsi avvicina sospettoso all’acqua ma al primo tentativo con un piccolo salto entra in acqua senza problemi. Al secondo giro però il quadrupede non ne vuole sapere di ripetere il percorso e imbizzarritosi disarciona la ragazza facendola volare in acqua. Per fortuna niente di grave solo un bagno fuori programma che ha strappato più di un sorriso L'articoloilne hae l’amazzoneproviene da Il Fatto Quotidiano.