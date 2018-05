Qualcuno salvi Kanye West

Salvini : Qualcuno al Colle cerca il Pd? : 17.05 "Non vorrei che qualcuno, dalle parti del Quirinale, voglia riportare al governo quelli del Pd". Così il leader della Lega,Salvini,in diretta Facebook, sottolineando: "Io mi aspetto un incarico nelle prossime ore, ma se così non fosse allora per serietà, meglio tornare dai cittadini". Poi afferma: "I Cinque Stelle sono un po' ballerini", al prossimo voto "sarà un referendum, o noi o loro". E se si va al voto "sono convinto, vinciamo da ...

Matteo Salvini : 'Sono settimane che Qualcuno mi offre ministeri su ministeri' : ministeri. Poltrone. Cadreghe, come dicono in milanese i comici Giovanni e Giacomo per cogliere in castagna il 'terrone' Aldo in un loro famoso sketch. E' questo che vanno offrendo in giro i 5 Stelle ...

Matteo Salvini - la furia della Lega contro Silvio Berlusconi : 'Se Qualcuno vuole tradire...'. Rottura mai così vicina : I rapporti tra Berlusconi e Salvini non sono mai stati così tesi. Il Cavaliere apre al Pd e scarica i 5Stelle, mentre Salvini conferma i contatti con Di Maio e grida 'mai col Pd, sarebbe un tradimento!...

[Il retroscena] Di Maio apre e chiude - Salvini chiede il pre-incarico e il patto fallisce ancora. "Qualcuno bara" : "Mi sa che i due Golden boy della politica italiana oggi non si sono capiti. Oppure c'è qualcuno che bara al tavolo". Alle 9 di sera il senatore di Forza Italia lascia palazzo Madama e sale su un taxi mostrando il pollice verso. La ...

Salvini : 'C'é Qualcuno che tifa per far saltare un accordo politico' : Il leader della Lega, da Isernia dice: 'non mi interessano le logiche politiche o si fa un tavolo Centrodestra-M5s o non ho più tempo da perdere. Io ci proverò fino alla fine e se serve mi metto in ...

TONINELLI - M5S “GOVERNO CON LEGA - MAI CON BERLUSCONI”/ Toti sta con Salvini : "Qualcuno subito a Palazzo Chigi" : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: TONINELLI invece chiude su Centrodestra, "accordo con LEGA ma senza Berlusconi. Se fallisce Casellati, speriamo in un accordo col Pd"(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:02:00 GMT)

SALVINI E IL TERZO NOME PER IL GOVERNO/ "Perché no? Io non sono Di Maio. Berlusconi? Qualcuno rimpiange Renzi" : SALVINI e il TERZO NOME per il GOVERNO: il leader della Lega apre ad una terza figura diversa dalla sua e quella di Di Maio a patto che condivida il programma. Poi punge Berlusconi...(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:18:00 GMT)

Matteo Salvini - l'incubo del governissimo : 'Sento che Qualcuno vorrebbe un esecutivo alla Mario Monti...' : Veti insuperabili. Stallo totale. Si parla del governo e delle posizioni che non si avvicinano: Luigi Di Maio tira dritto e chiude a Silvio Berlusconi e Forza Italia, Matteo Salvini dice che senza Cav ...

Accordo tra Salvini e Di Maio : «Parlamento subito operativo». Il leader Lega : se vinco in Molise Qualcuno scenda dal piedistallo : Matteo Salvini sente Luigi Di Maio al telefono e con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, i due concordano di votare domani alla presidenza della...

