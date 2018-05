Pronta la prima bozza del contratto M5S-Lega Di Maio | “Ecco i temi su cui c’è

Governo - M5S-Lega - Pronta la prima bozza del 'Contratto'. Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : Nella riunione tecnica tra M5S e Lega, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, a quanto apprende l'ANSA, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del ...

Governo - terzo incontro Salvini – Di Maio : “No nomi. Discutiamo di contratto”. Ansa : “Già Pronta la prima bozza” : Di nomi non parleranno neanche oggi, sul tavolo rimane il contratto di Governo, che secondo l’agenzia Ansa sarebbe già pronto nella sua prima versione. Luigi Di Maio arriva a Milano per il terzo incontro con Matteo Salvini e ad attenderlo in stazione centrale trova decine di giornalisti. Quasi scontata la prima domanda nel giorno in cui Silvio Berlusconi incassa torna a essere candidadibile: la riabilitazione dell’ex premier cambia ...

InSight è Pronta a partire - la prima missione che studierà il cuore di Marte : (foto: Nasa/Jpl-Caltech. Una rappresentazione artistica del razzo che contiene InSight, alla vigilia del lancio) La missione della Nasa InSight sta per partire. Sabato 5 maggio 2018 alle nostre 13:00, il veicolo spaziale verrà sparato dalla West Coast, in particolare dalla Vandenberg Air Force Base in California, per raggiungere Marte. Il viaggio durerà circa 6 mesi, dato che l’atterraggio è previsto per il 26 novembre 2018 vicino ...

Ferrara Pronta ad abbracciare la 'Primavera' all'Acquedotto : ... saranno predisposti mercatini dell'artigianato, del florovivaismo, ristoranti itineranti e si farà intrattenimento per piccini e adulti con musica e spettacoli. In totale saranno circa 40 espositori,...

E se la prima imPronta su Marte fosse di una donna? Video : E se la prima impronta su #Marte fosse di una donna? Questa l'ipotesi lanciata da Allison McIntyre, ingegnere della #NASA che lavora presso il Johnson Space Center a Houston, il centro dove vengono addestrati gli astronauti. Quote rosa, dunque, anche per la conquista dello #spazio. Da quando Armstrong ha impresso la prima orma sulla luna, le varie missioni spaziali [Video] hanno avuto 12 protagonisti, tutti uomini. È passato più di mezzo secolo ...

E se la prima imPronta su Marte fosse di una donna? : E se la prima impronta su Marte fosse di una donna? Questa l'ipotesi lanciata da Allison McIntyre, ingegnere della Nasa che lavora presso il Johnson Space Center a Houston, il centro dove vengono addestrati gli astronauti. Quote rosa, dunque, anche per la conquista dello spazio. Da quando Armstrong ha impresso la prima orma sulla luna, le varie missioni spaziali hanno avuto 12 protagonisti, tutti uomini. È passato più di mezzo secolo da quando ...

Barbara d'Urso Pronta per il Grande Fratello : «Non dormo la notte. Tre concorrenti inizieranno prima e ci sarà la stanza degli ospiti» : MILANO - 'Ancora non so come incastrerò il tutto'. Leggo.it torna a parlare di Barbara d'Urso, che alle consuete trasmissioni dovrà aggiungere la conduzione del Grande Fratello: 'Il lunedì e martedì ...

Camera - prima seduta per Elisabetta Ripani : 'Pronta a tutelare Grosseto e la Maremma' : Giorni in cui sarà necessario restare concentrati sull'obiettivo di dare al nostro Paese una guida che sia in grado di far ripartire l'economia e rispondere in modo efficace e veloce alle tante ...

Eleonora Giorgi - Ballando con le stelle/ La peggiore della prima puntata : "Sono Pronta per la rivincita" : Eleonora Giorgi si racconta al settimanale Oggi: l'avventura a Ballando con le stelle e l'ultimo posto in classifica, l'amore e l'opinione sullo scandalo molestie.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 09:00:00 GMT)

Tutto in 500 geni - Pronta la prima mappa dell'intelligenza : I risultati di uno studio coordinato da un team scozzese. Che apre la strada a futuri test di intelligenza basati sul Dna

Iliad - l'offerta Free Pronta a sbarcare prima dell'estate : MILANO - Iliad scalda i motori in vista dello sbarco in Italia. L'operatore di telecomunicazioni proprietario del marchio Free prevede di lanciare la sua offerta mobile in Italia 'prima dell'estate': '...

ELON MUSK / Pronto a colonizzare Marte : "La prima navicella sarà Pronta nel 2019" : ELON MUSK e la corsa verso Marte continua: l'imprenditore ha annunciato che la prima navicella verso il Pianeta Rosso sarà pronta per un viaggio di collaudo a inizio 2019.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:52:00 GMT)