Pronostico UFC 224 e Analisi 13-5-2018

(Di sabato 12 maggio 2018) UFC 224,, domenica 13 maggio. Nunes vs Pennington è il main event a Rio de Janeiro per il titolo dei pesi gallo. L’Ultimate Fighting Championship torna in Brasile con combattimenti che, come sempre, promettono scintille! Vi proponiamo i principali match che mettono di fronte alcune leggende brasiliane, come il match tra Vitor Belfort e Lyoto Machida e il main event tra la campionessa dei pesi gallo Amanda Nunes contro l’americana Raquel Pennington. AMANDA NUNES (15-4-0) VS RAQUEL PENNINGTON (9-6-0) In gioco il titolo dei Pesi Gallo UFC con la ”leonessa” brasiliana Amanda Nunes che vorrà confermarsi ancora una volta campionessa per la prima volta di fronte al suo pubblico. Dopo il successo di Holly Holm ai danni di Ronda Rousey, il titolo è stato vinto da diverse campionesse. La Nunes lo ha conquistato nell’edizione UFC 200 ...