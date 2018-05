Pronostico Corinthians-Palmeiras | Brasileiro Serie A 13-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 12 maggio 2018)A, 5^ giornata,di, Domenica 13 Maggio. E’ tempo di derby a São Paulo., domenica 13 maggio. Una bella partita. E’ questo quello a cui potremo assistere all’Arenanel derby di São Paulo con i padroni di casa alla ricerca di punti e che non potranno più sbagliare l’ennesima gara di campionato. Fábio Carille non ha ottenuto buone risposte nel match contro il Ceara in casa, dopo la sconfitta sul campo dell’Atletico Mineiro, ma in settimana ha centrato la qualificazione ai quarti della Coppa del Brasile eliminando il Vitoria. Angel Romero è sicuramente uno degli uomini di maggior qualità del Timao e i tifosi si augurano che possa regalare qualche prodezza. In classifica sono quinti a quota 7 a -1 dalsecondo con 8 punti, una squadra che sta ...