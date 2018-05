Pronostici Serie B Quote e scommesse | focus su Pescara Ascoli | 41^ giornata

Pronostici Serie A / Quote e scommesse : focus su Benevento Genoa (37^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse per le partite del primo campionato, previste per la 37^ giornata. Occhi puntati sull'anticipo Inter-Sassuolo di questo sabato.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:30:00 GMT)

Pronostici playoff serie C 11-5-2018 : Al via quest’oggi i playoff di serie C che stabiliranno la quarta promossa in serie B. Tutte le squadre qualificate infatti si daranno battaglia per l’ambito obiettivo. Pronostico Viterbese – Pontedera 11-5-2018 Ovviamente in questa sfida la favorita è la Viterbese in virtù del suo quinto posto ottenuto in classifica. Il vantaggio di giocare in casa una partita da dentro-fuori gli conferisce si il favore del pronostico ma ...

Pronostici Serie A 12-13 maggio 2018 : Consigli Scommesse 37^ Giornata : Niente contemporaneità per il penultimo turno di campionato, il 37esimo, che parte un po’ in sordina con Benevento-Genoa e Inter-Sassuolo, nonostante il valore che la gara ha per i nerazzurri. Prima novità è l’assenza del lunch match delle 12:30, quasi sicuramente per la necessità di far giocare in contemporanea le pretendenti alla salvezza. E allora via, Bologna-Chievo e Verona-Udinese sono praticamente de scontri diretti, poi c’è il ...

Pronostici Serie C 5-6 maggio 2018 : consigli scommesse : Tutti in campo per l’ultima giornata di campionato in cui la maggior parte dei verdetti sono già stati dati. Infatti la lotta per la promozione diretta si è conclusa la scorsa giornata con Livorno e Lecce che fanno compagnia al Padova per le tre squadre che l’anno prossimo giocheranno sicuramente in serie B. Rimane solo da stabilire qualche piazzamento playoff e salvezza. Procediamo dunque con le nostre analisi. Pronostico ...

Pronostici Serie A 5-6 maggio 2018 : Consigli Scommesse 36^ Giornata : Siamo agli sgoccioli. Il 36esimo turno, che come al solito analizziamo con i nostri Pronostici e i Consigli per le Scommesse, potrebbe essere quello che chiude il campionato. Molto dipenderà dai risultati della Juventus, che sabato sera ospita il Bologna, e il Napoli, in casa domenica pomeriggio contro il Torino. Ma ad aprire le danze sabato sarà il Milan, che potrebbe dare la definitiva mazzata al Verona in ottica salvezza in attese degli ...

PRONOSTICI SERIE B: le Scommesse e le quote sulle partite che si giocano per la 39^ giornata. Martedì 1 maggio altro turno infrasettimanale, l'Empoli è già promosso in SERIE A