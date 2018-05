Professione muser

vanityfair

(Di sabato 12 maggio 2018) Virginia Montemaggi ha 17 anni, vive a Grosseto, in Toscana, e frequenta il liceo classico. E come le sue compagne, ogni giorno è su musical.ly, la video community che ha conquistato milioni di ragazzine. Ma, a differenza di molte, lei, su musical.ly, ha raggiunto più di 2 milioni di follower, diventando una delle «» (come si dice in gergo) più promettenti. E quando si toccano quei numeri, il passo cambia, da gioco diventa qualcosa di diverso. Come sta succedendo a lei, che comincia ad avere buone occasioni per guadagnare qualcosa: le aziende la contattano in quanto influencer e iniziano a invitarla a eventi promozionali, ben sapendo che la sua presenza può far muovere quei fan che la seguono on-line. Ma come si fa quel salto? Come si passa da puro divertimento a (quasi) lavoro? «Se oggi guardo i video che facevo due anni fa mi viene da ridere», spiega Virginia, «Nel tempo ho ...