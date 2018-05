Prima conferma in casa Tombesi | Silveira rimane in gialloverde

La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la Prima morte a causa della nuova epidemia di ebola : Il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola nel paese. Ha inoltre comunicato la presenza di almeno altri nove casi sospetti, con pazienti che hanno mostrato sintomi The post La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola appeared first on Il Post.

Star Trek - confermata la Prima regista donna della saga : Seguendo vari annunci sullo sviluppo del franchise di fantascienza sul grande schermo, la Paramount ha annunciato un grande passo in avanti per il reboot di Star Trek con l’assunzione di S.J. Clarkson per la regia del quarto capitolo, secondo Variety. Il futuro del franchise è stato messo in discussione nei due anni successivi all’uscita di […] L'articolo Star Trek, confermata la prima regista donna della saga proviene da ...

Tangenti : Pizzul (Pd) - se accuse confermate Primari meritano pene esemplari : Milano, 11 apr. (AdnKronos) - "Se le accuse fossero confermate quei medici meriterebbero una pena esemplare e dovrebbero cambiare mestiere. Fare i soldi sulle spalle dei pazienti è un crimine gravissimo per il quale non ci possono essere sconti". Lo dichiara Fabio Pizzul, capogruppo del Pd in Region

Leonardo DiCaprio e la nuova fidanzata : la Prima uscita in pubblico conferma la relazione : Lo scapolo d’oro più gettonato di Hollywood è ormai fuori dal mercato! Leonardo DiCaprio ha confermato i rumors secondo cui sta frequentando Camila Morrone, facendosi vedere a braccetto con la fidanzata mentre andavano a fare colazione a West Hollywood. March 28: Cami and Leo spotted out in West Hollywood, CA. #camimorrone #camilamorrone #LeonardoDiCaprio Un post condiviso da Camila Morrone Updates (@newsmorrone) in data: ...

“Bloccata Barbara D’Urso” : affronto! Prima le voci - poi la conferma della conduttrice. Insomma - proprio quando sembrava fatta - arriva la frenata storica. E no - Carmelita non sarà felice : sembrava fatta. Era stata la stessa Barbara D’Urso a parlarne in un’intervista recentissima a Tv, Sorrisi e Canzoni dopo una miriade di rumor circolati con insistenza nelle ultime settimane. Ma proprio all’alba delle dichiarazioni di Carmelita arriva una battuta d’arresto. Una brusca frenata dall’altra parte che, di sicuro, la regina degli ascolti Mediaset non avrà preso bene. Ma bisogna riavvolgere il nastro ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la conferma vincente delle sciabolatrici azzurre. Prima volta sul podio per Damiano Rosatelli : Si è chiuso un fine settimana molto ricco per la Scherma italiana, che ha raccolto la vittoria ad Atene delle sciabolatrici e poi il doppio podio nel Grand Prix di fioretto ad Anaheim di Andrea Cassarà e Damiano Rosatelli. Proprio il successo delle azzurre della sciabola è la conferma di un gruppo fantastico, attualmente al numero uno del ranking mondiale e che ha saputo crescere di anno in anno. Un grande quartetto (Irene Vecchi, Rossella ...

Previsioni Meteo - “Freddo e neve di Primavera” : confermato il colpo di coda dell’Inverno dopo l’Equinozio - i giorni più freddi Giovedì 22 e Venerdì 23 Marzo [DETTAGLI] : Previsioni Meteo – Certo non sarà Burian, come sensazionalisticamente ( ma crediamo anche senza cognizione di causa) certa informazione vuole far credere. Tuttavia, come più realisticamente abbiamo detto da queste pagine, l’Italia vivrà un’autentica fase invernale e, paradossalmente, proprio in coincidenza con l’Equinozio di primavera. D’altronde, i nostri lettori ricorderanno che da queste stesse pagine, appena sopita la fase ...

Ultima proiezione Senato conferma M5s primo partito - centrodestra Prima coalizione : I dati si basano su una copertura al 90% e confermano il trend finora registrato: Cinquestelle al 32,1%, Lega che supera Forza Italia e Pd sotto il 20% -