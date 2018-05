Prima bozza di contratto tra M5S e Lega Salvini | «C’è l’accordo su punti-chiave»

M5S-Lega - pronta la Prima bozza del programma. Salvini 'C è sostanziale accordo sui punti chiave' : Un incontro strategico quello di oggi che si tiene a Milano e non a Roma, segno che il capoluogo lombardo si appresta a giocare un ruolo sempre più di primo piano sulla scena politica lombarda. Sia ...

Governo M5S-Lega<br>La Prima bozza del programma : 17.50 - Blitz di protesta dei centri sociali con fumogeni e striscioni srotolati sotto il Pirellone dove sarebbe in corso il secondo incontro odierno tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, per mettere a punto una prima bozza definitiva del contratto di Governo M5s-Lega. "Reddito per tutti, razzismo per nessuno" si leggeva su uno striscione, tra gli altri slogan: "Lega ladrona, Milano non perdona". Le forze dell'ordine sono intervenute per ...