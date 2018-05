Presentazione del volume | La violenza alle donne | una prospettiva medievale

OnePlus lancia la Countdown Madness in vista della Presentazione di OnePlus 6 : In vista del lancio di OnePlus 6, la compagnia cinese lancia la Countdown Madness, un concorso basato sulle parole con premi in palio. L'articolo OnePlus lancia la Countdown Madness in vista della presentazione di OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Cate Blanchett incanta tutti a Cannes alla Presentazione del film Cold War : Cate Blanchett incanta tutti sul red carpet di Cannes. La presidente di giuria si concede ai fotografi con uno splendido e scintillante vestito alla presentazione del film 'Cold War' del regista Pawel ...

OnePlus 6 : già disponibile Android P (beta) prima della Presentazione : OnePlus 6 sarà idoneo a partecipare alla open beta di Android P, lo ha annunciato l’azienda cinese una settimana prima che il telefono stesso venga presentato ufficialmente. La società è uno dei sette fornitori di smartphone che supportano lo sviluppo di Android P, ha già iniziato a ottimizzare il prossimo aggiornamento del sistema operativo per i propri dispositivi, anche se non sarà rilasciato ancora per alcuni mesi. Android P già ...

Inventario nazionale delle emissioni 1990-2016 e proiezioni di gas serra al 2030 : il 15 maggio la Presentazione a Roma : L’Unione Europea ha svolto, fin dal 1990, un ruolo guida a livello globale per contrastare i cambiamenti climatici. A tale scopo, sono state adottate politiche per la riduzione delle emissioni di gas serra e l’aumento dell’efficienza delle industrie energetiche e dei consumi. In questo lungo e complesso cammino, a che punto siamo? Qual è l’andamento delle emissioni climateranti e in che misura la produzione industriale, ...

Presentazione del libro "Savona alla fine del Medioevo - 1315-1528 - " : Venerdì 11 maggio ore 18 Sala Rossa del Comune: incontro con lo scrittore ANGELO NICOLINI e Presentazione del saggio 'Savona alla fine del Medioevo , 1315-1528, ' Strutture, denaro e lavoro, ...

Venerdi la Presentazione del diario "Dieci mesi di guerra a Pietra Ligure" : L'associazione culturale 'Matetti da Pria' presenterà Venerdi 11 maggio alle ore 17.30 presso la sala consiliare del Comune di Pietra Ligure, il libro 'Dieci mesi di guerra a Pietra Ligure'. È la ...

Arteteca Ludoteche Musicali - Presentazione del progetto martedì 15 alla Casa delle Arti e dei Mestieri Pio Monte della Misericordia. : La rete di Ludoteche museali contrassegnate dal Label condurrà un'unica politica di raccolta fondi presso donatori aziendali e privati e parteciperà congiuntamente a nuove progettualità connesse a ...

Atene - nasce la rivista italiana Periptero. L’editore : “Ecco i tesori nascosti della letteratura greca”. Il 10 maggio la Presentazione a Milano : Un viaggio nei tesori nascosti del mondo greco, dall’antichità all’età contemporanea. Un lavoro di ricerca sulla cultura ellenica – che ha dato le basi al pensiero occidentale e ha qualcosa da dire anche oggi – con saggi aperti a tutti e non rivolti solo all’ambiente accademico. Affinché i segreti della filosofia, del teatro, della letteratura e delle arti della Grecia siano svelati anche a chi non possiede tutti ...

Emissioni e proiezioni di gas serra al 2030 : il 15 maggio la Presentazione dell’Inventario ISPRA : Si terrà il 15 maggio, presso la Sala stampa Camera dei Deputati, a Roma, la presentazione dell’Inventario nazionale delle Emissioni e le proiezioni di gas serra al 2030. Parteciperanno il Direttore generale dell’ISPRA, Alessandro Bratti, il vice presidente del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) nonché Direttore Generale dell’Arpa Friuli Venezia Giulia, Luca Marchesi, e il responsabile del report sulle Emissioni di gas serra 1990 ...

Come partecipare alla Presentazione del nuovo singolo di J-Ax e Fedez a Radio Italia : La presentazione del nuovo singolo di J-Ax e Fedez a Radio Italia è finalmente ufficiale. La prossima settimana i due artisti saranno al Verti Music Place di Cologno Monzese per Italiana, brano che segna la conclusione del progetto congiunto di Comunisti col Rolex. Per prendere parte all'evento Come pubblico, è sufficiente accedere all'area riservata sul sito di Radio Italia, utilizzando le credenziali scelte al momento della registrazione, ...

ISPRA : il 10 maggio la Presentazione del Rapporto Nazionale sui pesticidi nelle acque : In Italia, solo in agricoltura, si utilizzano ogni anno più di 130.000 tonnellate di pesticidi. Concepiti per combattere organismi ritenuti dannosi, possono comportare un rischio per l’uomo e per gli ecosistemi. Il monitoraggio dei pesticidi nelle acque richiede una rete che copra gran parte del territorio Nazionale, il controllo di un grande numero di sostanze e un continuo aggiornamento. L’ISPRA presenterà il prossimo 10 maggio l’edizione 2018 ...

8 maggio - Presentazione del libro "Il curioso giornalista. Come vestire le notizie" di Mario Nanni - a Lecce : ... slogan, definizioni che hanno intessuto il lessico giornalistico e politico di questi anni e hanno ormai superato la dimensione della cronaca. A corollario del volume, una appendice con nomi, fatti ...

Amigdala - La rapPresentazione del macabro a chiusura della stagione al Clan Off : E sarebbe persino il più geniale congedo dopo la brillante carrellata di spettacoli che l'hanno caratterizzata. Eppure il buio, quel buio, è solo il primo ancestrale terreno sul quale gemina la paura.