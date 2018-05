Blastingnews

: Preoccupazione Nadia Toffa, incubo senza fine :( Sta male, ecco le sue condizioni ???? - NapoliSport1926 : Preoccupazione Nadia Toffa, incubo senza fine :( Sta male, ecco le sue condizioni ???? - notizie_star : Preoccupazione Nadia Toffa, sta male Le sue condizioni: - giuseppe_alto : Le Iene -

(Di sabato 12 maggio 2018) Quello che sta vivendo, noto volto della televisione italiana, da diverso tempo ormai alla guida del programma Le Iene, in onda sulle reti Mediaset, è un vero e proprio incubo che nessuno vorrebbe mai passare. Le preoccupazioni e le voci da parte dei fan sul suo stato di salute, infatti, non accennano a diminuire perché l'ultimo forfait che la trentottenne, originaria di Brescia, è stata costretta a dare sia al suo programma che ad Amici di Maria De Filippi VIDEO, dove era stata invitata come ospite d'onore, suona purtroppo come un qualcosa di poco positivo. È noto ormai veramente a tutti, ma va ricordato:si è sentitalo scorso 2 dicembre 2017 in quel di Trieste, luogo nel quale stava lavorando per un servizio che sarebbe dovuto andare in onda durante il programma di Italia Uno.sta ancora? Ecco le ultime novita' sul suo stato ...