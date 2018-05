Premier e provvedimenti passano dal Quirinale

huffingtonpost

(Di sabato 12 maggio 2018) Non è tempo di un presidente notaio. Sergio Mattarella omaggia Luigi Einaudi e ricorda la sua lezione alla guida della Repubblica italiana, negli anni del Secondo Dopoguerra. Da Dogliani arriva un messaggio forte a chi lavora in queste ore per formare un nuovo Governo: il nome delpassa dal, ma anche misure che non hanno un adeguato equilibrio fra costi e coperture devono passare dal Colle più alto."Era, quella italiana, una democrazia in bilico. Erano avvenute scelte divaricanti" afferma Sergio Mattarella, ricordando gli anni di Einaudi. Ma soprattutto grazie alla sua gestione "la democrazia uscì vincente dalla prova. Difatti, la divaricazione tra le forze politiche legittimate a guidare il Paese e le forze politiche alle quali era assegnato il ruolo di opposizione non si tradusse mai in una democrazia dissociativa che avrebbe reso la Repubblica ...