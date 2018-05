ilfattoquotidiano

: #Lega e #M5s dopo la sentenza del Consiglio di Stato hanno cavalcato il problema dei Diplomati Magistrali prometten… - AlessiaMorani : #Lega e #M5s dopo la sentenza del Consiglio di Stato hanno cavalcato il problema dei Diplomati Magistrali prometten… - SianiPaolo : Vi invito, lunedì 14 maggio alle ore 16.30, aula Pagliara Università Suor Orsola Benincasa, al mio secondo tavolo d… - eremusx : RT @fattoquotidiano: Povertà educativa, Save The Children: ‘Italia vietata ai minori. Pochi riescono a uscire dallo stato di disagio delle… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Un Paese vietato ai, dove quasi un milione e 300mila bambini e ragazzi, il 12,5% del totale, vive inassoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi uno su tre non usa internet e più del 40 per cento non fa sport. Ma, soprattutto, l’Italia è un Paese dove inona emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e culturali, sebbene siano moltissimi i luoghi abbandonati e inutilizzati. La diffusione del nuovo rapporto dithe‘Nuotare contro corrente.e resilienza in Italia’ accompagna il lancio della campagna ‘Illuminiamo il Futuro’ per il contrasto allae l’avvio della petizione on line su www.illuminiamoilfuturo.it per chiedere il recupero di tanti spazi pubblici in stato di abbandono e degrado da ...