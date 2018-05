Porto d' armi | averlo sarà più difficile | stretta sulle licenze | direttiva Ue

Crozza è Montezemolo : “Porto avanti il ‘Me in Italy’ - ovvero la mia capacità di riciclarmi in tutte le aziende” : Un esilarante Crozza/Montezemolo nella corso di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – racconta la nuova sfida da neo presidente dei Sigaro Toscano: “Io a Cernobbio raccontavo che ho mandato in fumo un sacco di aziende devo essere stato frainteso…comunque va bene dai… farò il Presidente dei sigari. Mi sacrifico pur di portare avanti il “Me in Italy”, ovvero quella cosa che faccio da 30 anni: riciclarmi in ...

Cacciatori intercettati : revocato Porto d'armi per le frasi di minaccia : Due presidenti di Federcaccia ascoltati al telefono Il Tar ha respinto nei giorni scorsi entrambi i ricorsi contro il ritiro del porto d'armi effettuato dalle Questure di Asti e Alessandria a due ...

Porto Empedocle - Carmina : Cisl fa politica con il sindacato - accanimento contro mia amministrazione : Da quando mi sono insediata, la Cisl va contro questa amministrazione, non li ho mai visti fare una proposta concreta per il rilancio del paese. Non si fa politica con il sindacato ". Sollecitata dai cronisti, il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, risponde così in merito ad una domanda sulla paventata chiusura della Torre di Carlo V , alimentata da ...

VILLA LITERNO - Tentato omicidio e Porto abusivo d'armi - arrestata la banda dell'Audi A8 terrore di tutt'Italia GUARDA LE FOTO : 12:54:09 Nella nottata di mercoledì 21 marzo, personale della Polizia di Stato della Questura di Caserta, nel corso di un'operazione di polizia giudiziaria sul territorio di VILLA LITERNO, ha tratto ...

Pure Farming 2018 è ora disponibile : ecco i DLC in programma e i piani per il supPorto del gioco : Pure Farming 2018, un nuovo gioco di Techland Publishing e Ice Flames, è finalmente disponibile in tutto il mondo, e sono stati rivelati i piani per i contenuti post lancio, influenzati dai feedback della community. Cosa rende grandiosa una fattoria? Pure Farming 2018 risponde oggi a questa domanda: tu.Dopo aver ereditato una fattoria nel gioco, potremo acquistare i macchinari migliori e lavorare duramente dall'alba al tramonto vendendo ...

Usa - lobby delle armi fa causa alla Florida per aver alzato l’età per il Porto d’armi a 21 anni : Usa, lobby delle armi fa causa alla Florida per aver alzato l’età per il porto d’armi a 21 anni Ancora una volta è il Secondo emendamento della Costituzione ad essere chiamato in causa dall’Nra: “Rendere sicure le nostre scuole e proteggere i diritti costituzionali degli americani non si escludono a vicenda”.Continua a leggere Ancora una […] L'articolo Usa, lobby delle armi fa causa alla Florida per aver alzato l’età per ...

Usa - lobby delle armi fa causa alla Florida per aver alzato l’età per il Porto d’armi a 21 anni : Ancora una volta è il Secondo emendamento della Costituzione ad essere chiamato in causa dall'Nra: "Rendere sicure le nostre scuole e proteggere i diritti costituzionali degli americani non si escludono a vicenda".Continua a leggere