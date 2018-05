Pop Vicenza | sì Gup a 3 500 parti civili

Intesa Sanpaolo rinuncia a garanzia statale su titoli Pop olare Vicenza e Veneto Banca : Conseguentemente, in data odierna Intesa Sanpaolo ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicazione di rinuncia alla relativa garanzia dello Stato ", si legge in una nota. L'...

Popolare Vicenza - chiesto rinvio a giudizio per ostacolo all’organo di vigilanza. Verso unificazione con procedimento su crac : Fa un altro passo in avanti l’affaire della Popolare Vicenza. Va Verso l’unificazione in un solo maxi-processo l’inchiesta sul crac dell’istituto veneto con un secondo, specifico, capitolo di indagine: quello per l’ostacolo alla vigilanza nei confronti di Consob, che i vertici dell’istituto avrebbero compiuto all’atto dell’aumento di capitale nel 2014. È per quell’episodio – oggetto anche di un conflitto di ...