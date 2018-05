Playoff | Milano strapazza Cantù

Basket - serie A : Milano-Cantù e Brescia-Varese. Via ai Playoff! : Ci siamo, con le prime due partite dei quarti di finale, stasera inizia la volata per lo scudetto del 2018. Gara-1 stasera e domani , Venezia-Cremona alle 19; Avellino-Trento alle 20.45, . Gara-2 ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : l’Olimpia domina il primo derby. Milano vince gara-1 contro Cantù : Il primo derby è di Milano. L’Olimpia domina gara-1 contro Cantù, imponendosi al Forum con il punteggio di 105-73 . Ottimo inizio di Playoff per la formazione di Simone Piangiani, partita subito fortissimo nel primo quarto e che poi ha controllato la sfida per i restanti trenta minuti. Decisivo il 50% da tre punti per l’Emporio Armani (10/20), con Cantù che non ha avuto scampo contro una Milano praticamente perfetta. In casa Olimpia ...

Diretta / Olimpia Milano Cantù streaming video e tv : parla Pianigiani - orario (gara-1 quarti Playoff basket) : Diretta Olimpia Milano Cantù info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:48:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : le otto squadre qualificate ai Playoff. Venezia sogna il bis - Milano obbligata a vincere - Trento e Varese in grande forma : Si è chiusa la stagione regolare della Serie A di Basket. Andiamo ad analizzare le otto squadre qualificate ai playoff. UMANA REYER Venezia: la squadra campione in carica si presenta da testa di Serie numero uno e con il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff. Un primo posto nella regular season maturato all’ultima giornata grazie alla vittoria nello scontro diretto contro Milano. Un trofeo è già in bacheca, la FIBA Europe Cup, e ...

Cantù centra i Playoff Sabato subito con Milano : Cantù batte Brindisi 98-85, entra da settima nei playoff e nei quarti di finale sfiderà Milano nel derby. La serie, al meglio delle cinque partite, inizierà Sabato al Forum di Assago. Illusorio l'8-2 ...

Basket - Serie A 2018 : Venezia batte l’Olimpia Milano nell’ultima giornata - ecco tutti i verdetti. Virtus fuori dai Playoff - Orlandina in A2 : Nella serata odierna con la 30esima e conclusiva giornata è terminata la stagione regolare del Campionato di Serie A di Basket 2017-2018. Tanti gli scontri diretti in programma e i verdetti da emettere: andiamo a vedere quali sono state le sentenze del campo. Nella sfida più attesa di giornata, l’Umana Reyer Venezia ha conquistato il successo sull’EA7 Armani Milano e il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, ...

Basket - 29a giornata Serie A 2018 : Milano raggiunge Venezia in vetta - Varese si prende i Playoff. Che lotta per la salvezza! : Penultima giornata della Serie A. Le lotte per il primo posto, i playoff e la salvezza stanno giungendo al termine ma tutto è ancora in gioco. Mercoledì sera, nell’ultimo turno, sapremo tutti i verdetti definitivi. La vetta della classifica è ancora in discussione. La Reyer Venezia, infatti, è caduta sul campo della VL Pesaro per 77-74. Una vera impresa quella firmata dai marchigiani, che dopo aver sbancato il Forum hanno infilato ...

EA7 Milano - la divisa dei Playoff la scelgono i tifosi sul web : Se sei l' EA7 Milano e il tuo proprietario è niente poco di meno che Giorgio Armani , la divisa è molto più che un semplice accessorio. L'Olimpia ha deciso di lasciare ai propri tifosi una scelta ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : big match Brescia-Milano - si accende la lotta Playoff : Si entra ormai nella fase calda della stagione regolare della Serie A. Ultime quattro giornate che saranno decisive per la lotta al vertice, per i playoff e per la zona retrocessione. lotta AL VERTICE Sarà un turno di campionato davvero fondamentale per le posizioni più alte della classifica. Milano cerca la decima vittoria consecutiva e fa visita a Brescia. L’Olimpia è in testa con quattro punti di vantaggio sulla Germani, che ha davvero ...

Milano vince il derby - Venezia tiene il passo. Trento vede i Playoff : ROMA - Continua la striscia vincente dell'EA7 Milano che si aggiudica il sentitissimo derby contro la Red October Cantù 98-93 e porta a casa il nono successo consecutivo: i biancorossi, spinti ad ...

Milano vince il derby - Venezia tiene il passo. Trento vede i Playoff : ROMA - Continua la striscia vincente dell'EA7 Milano che si aggiudica il sentitissimo derby contro la Red October Cantù 98-93 e porta a casa il nono successo consecutivo: i biancorossi, spinti ad ...

Basket - 24a giornata Serie A 2018 : Milano prova l’allungo in attesa di Venezia. Si infiamma la lotta per i Playoff! : In attesa del posticipo di domani tra Venezia e Avellino, la 24a giornata vede Milano mantenere la testa della classifica e scappare con ora quattro punti di vantaggio sulla Reyer. L’Olimpia ha battuto Reggio Emilia per 92-78 in una partita risolta solo nell’ultimo quarto. Una Grissin Bon coriacea e combattiva è infatti riuscita a resistere per 30′, trascinata dai 20 punti di Amedeo Della Valle e i 19 di Jalen Reynolds. Nel ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano lotta ma si arrende nel finale. Lo Zalgiris Kaunas vince e vede i Playoff : Inizia con una sconfitta l’ultimo doppio impegno dell’Eurolega, che tanto bene aveva portato fin qui a Milano. L’Olimpia è stata sconfitta per 77-65 sul parquet dello Zalgiris Kaunas. Una partita in cui la squadra di Simone Pianigiani non aveva nulla da chiedere, lontanissima dai playoff ai quali i lituani si sono invece avvicinati in maniera quasi definitiva con la vittoria odierna. Proprio questa differenza di motivazioni è ...

DIRETTA / Zalgiris Olimpia Milano (risultato finale 77-65) : altro ko EA7 - lituani quasi ai Playoff (Eurolega) : DIRETTA Zalgiris Kaunas Olimpia Milano, risultato finale 77-65: altra sconfitta per la EA7 in Eurolega, non basta un ottimo Gudaitis. I lituani sono praticamente certi di fare i playoff(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:43:00 GMT)