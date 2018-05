' Play off' | primo turno | Cosenza e Casertana | ' remuntada' nei minuti finali

NBA Playoff 2018 : Celtics-Cavs e Rockets-Warriors : queste le finali di Conference dopo un veloce 2° turno di Playoff! : Il secondo turno dei Playoff NBA 2018 si è ormai concluso ed è stato talmente rapido che non ci sarebbe neanche tanto da discutere su cosa è successo. Invece c’è qualche riflessione da fare sulle quattro serie che si sono giocate durante la scorsa settimana. Partiamo dunque dalle due giocate ad Est per poi passare alle due disputate ad Ovest. La serie più rapida di questo 2° turno di NBA Playoff 2018 è stata quella tra Raptors e ...

Calcio Playoff : c'è il Piacenza per il Monza - il Renate perde con il Bassano e finisce la corsa : L'espulsione di Fietta pesa come un macigno nell'economia di una gara che Diop sostanzialmente chiude durante l'unico minuto di recupero. Bassano che nella ripresa deve solo gestire, al Renate resta ...

Video/ Viterbese Pontedera (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C Playoff) : Video Viterbese Pontedera (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata nel Lazio (venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:49:00 GMT)

Brescia Varese/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (gara-1 quarti Playoff basket) : diretta Brescia Varese info Streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo di basket, gara-1 dei quarti dei playoff (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:44:00 GMT)

Video/ Cosenza Sicula Leonzio (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C Playoff) : Video Cosenza Sicula Leonzio (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata in Calabria (venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:30:00 GMT)

Video/ Carrarese-Pistoiese (5-0) : highlights e gol della partita (Serie C Playoff) : Video Carrarese Pistoiese (5-0): highlights e gol della partita valevole per il primo turno dei play-off di Serie C. La squadra di Silvio Baldini cala la manita ed elimina gli arancioni.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:52:00 GMT)

Video/ Casertana-Rende (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C Playoff) : Video Casertana Rende (2-1): highlights e gol della partita valevole per il primo turno dei playoff di Serie C. I falchetti vincono in rimonta e si qualificano al secondo turno.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:51:00 GMT)

Play off : nel Girone B approdano al 2°Turno Albinoleffe - Feralpisalò e Bassano : ... 29'Vandeputte, 39'Baldassin, 68'Luigi Grassi [P] su rigore, Carrarese , 6a, -Pistoiese , 10a, [Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport] 5-0 , 21'Agyei su rigore, 38'Biasci, ...

RISULTATI SERIE C / Playoff 1^ turno - diretta gol live score. I verdetti finali! (venerdì 11 maggio) : RISULTATI SERIE C, il primo turno dei Playoff: diretta gol live score delle nove partite che aprono la corsa alla quarta promozione in SERIE B, sono 28 le squadre che saranno coinvolte(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:03:00 GMT)

Calcio - Play-off di serie C : il Piacenza trema per un'ora - poi dilaga al 'Garilli'. Eliminata la Giana : Clicca qui per ascoltarci in streaming 93 Rete di Greselin 89 rete di Romero di testa 79 Pesenti è favorito da un rimpallo in area e chiude la partita. 3-1 73 Entra Seck al posto di Sosio. Entra ...

Playoff Serie C - tutti gli accoppiamenti per il prossimo turno : Playoff Serie C, tutti gli accoppiamenti per il prossimo turno – Emozioni e colpi di scena nel primo turno del campionato di Serie C, adesso attesa per il secondo turno. Nel primo match successo da parte della Viterbese che ha avuto la meglio del Pontedera. Successo in rimonta del Cosenza contro la Sicula Leonzio, vantaggio firmato Bollino poi Okereke e Baclet firmano il sorpasso. Tutto facile per Piacenza e Feralpisalò, 5-0 ...

Risultati Playoff Serie C - il Cosenza vola al prossimo turno : colpo grosso del Francavilla [FOTO] : 1/13 Foto LaPresse/Claudio Grassi - 11/05/2018 Meda, Monza e Brianza (Italia) - ...

Calcio - Play-off di serie C : Piacenza Giana 2-1 Erminio LIVE : Clicca qui per ascoltarci in streaming 73 Entra Seck al posto di Sosio. Entra Capano al posto di Pinto 70 Super gol di Romero che dai 20 metri calcia verso la porta e segna una rete straordinaria. ...

La Viterbese vince 2-1 con il Pontedera e passa il primo turno dei Play off - decidono le reti di Vandeputte su punizione e Baldassin : CRONACA SECONDO TEMPO Al 3° Pontedera pericoloso con un colpo di testa di Gargiulo che su rimessa laterale dal lato sinistro manda di poco fuori. Al 5° pericolosa azione della Viterbese con Calderini,...