Pieno accordo M5S-Lega sui primi 10 punti del contratto

huffingtonpost

: M5s-Lega, pieno accordo su 10 punti del contratto: c'è pure Ilva #lega - MediasetTgcom24 : M5s-Lega, pieno accordo su 10 punti del contratto: c'è pure Ilva #lega - GiancarloDeRisi : FINORA TUTTO PROCEDE PER IL MEGLIO - NotizieIN : 19:10 | M5s-Lega, pieno accordo su 10 punti del contratto: c'è pure Ilva -

(Di sabato 12 maggio 2018) "" sui10. È quanto filtra dalla riunione in corso a Milano, il tavolo negoziale che vede impegnati M5S ealla stesura del "per il Governo del cambiamento". Le due dezioni, alla presenza di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, stanno procedendo alla revisione della bozza delche, stamattina, constava di 19.A quanto si apprende, al Pirellone le dezioni avrebbero raggiunto ilsuidiecidel programma che, potrebbe avere un incremento dei titoli, arrivando a oltre una ventina.Nel frattempo i leader si muovono sui social. Luigi Di Maio, arrivato in ritardo alla riunione, pubblica su Instagram un video muto della riunione in corso suldi governo. In sovraimpressione si legge "continua il lavoro suldi governo, al centro temi e proposte per i cittadini". Negli stessi minuti Matteo ...