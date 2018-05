Perugia va ai playoff ma esonera Breda : Fatto che ha portato alcuni a ipotizzare che possa essere proprio il campione del mondo 2006 il sostituto di Breda.

Clamoroso Perugia - raggiunge i playoff ma esonera Breda! Ecco il sostituto : “La società A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Roberto Breda. A lui e al vice Carlo Ricchetti vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Entro la giornata di lunedì 14 maggio sarà comunicato dal Club il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra”. Scelta destinata a fare discutere, nella giornata di oggi ...

Volley - Playoff Scudetto 2018 : Perugia vola in Finale - Trento si arrende in gara5. I Block Devils sfidano Civitanova : Perugia vola in Finale Scudetto rifilando a Trento un sonoro 3-0 (25-12; 25-20; 30-28) nella decisiva gara5 di semiFinale e chiudendo così la serie sul 3-2. I Block Devils dominano letteralmente i dolomitici davanti alla bolgia del PalaEvangelisti e ora sfideranno Civitanova per la conquista del primo tricolore della storia dopo aver perso gli atti conclusivi del 2014 (proprio contro la Lube) e del 2016 (contro Modena). I ragazzi di coach ...

Volley - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Perugia-Trento - si decide tutto in gara5. Chi sfiderà Civitanova per il tricolore? : La serata decisiva, o tutto o niente. Win or go home, per dirla all’americana. Perugia e Trento si giocano tutto nella gara5 della semifinale Scudetto: chi vince andrà a sfidare Civitanova nell’atto conclusivo che assegnerà il tricolore, chi perde dovrà purtroppo chiudere qui la sua stagione. Al PalaEvangelisti andrà in scena una partita che vale l’intera stagione, per il momento entrambe le squadre hanno tenuto il vantaggio ...