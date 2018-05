Per Raimo la cultura di destra è solo fascista Un punto di vista dozzinale e male

GIOVANNI CIACCI E RAIMONDO TODARO/ Lo stilista : "Così ho Perso 30 chili" (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI e RAIMONDO TODARO sempre più in scioltezza a Ballando con le stelle 2018. E con un CIACCI così in forma, poi, si può pensare davvero in alto...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 08:02:00 GMT)

Per Raimondo il sogno finisce a un passo dalla finalissima : «Sono soddisfattissimo e contento». Commenta così, non senza un pizzico di amarezza, l’eliminazione dalla semifinale del talent show “The Voice of Italy” condotta da Costantino della Gherardesca, andata in onda in prima serata giovedì sera (3 maggio) su RaiDue Raimondo Cataldo, giovane cantante mantovano del team di Al Bano. È stato il momento della Battle, la battaglia, in cui i sedici finalisti rimasti in gara si sono sfidati a duello con la ...

The Voice 2018 Knock Out : Raimondo Cataldo alle Battle Per il Team Al Bano : THE Voice 2018 Knock OUT Team AL Bano PRIMO GRUPPO. La sesta puntata di The Voice Of Italy 2018 di giovedì 26 aprile è stata la seconda che ha visto i talenti sfidarsi nelle Knock Out per aggiudicarsi un posto alla Battle. SCOPRI TUTTO SU #THEVoice2018 The Voice 2018 Knock Out: Raimondo Cataldo alle Battle per il Team Al Bano Durante il secondo Knock Out abbiamo visto il Team Al Bano suddiviso in due gruppi. Nel primo si sono ...

Intervista a Saverio Raimondo : 'Per l'Eurovision? Andrebbe fatta una selezione ad hoc' : Siamo la generazione dello streaming e mi fa piacere sapere che il mio programma venga fruito in questa modalità molto più contemporanea e i riscontri sono ottimi. E stasera , 20 aprile, dalle 23 chi ...

Filippo Magnini assicura : "Giorgia Palmas è Perfetta Per me" e sarà ospite di Saverio Raimondo nella nuova puntata di CCN : L'ex nuotatore ha parlato del nuovo amore su "Chi"

Filippo Magnini assicura : 'Giorgia Palmas è Perfetta Per me' e sarà ospite di Saverio Raimondo nella nuova puntata di CCN : Vorresti qualche anticipazione? Eccole: come sai Filippo ha appeso il costume al chiodo, quindi Saverio indagherà su cosa sta facendo adesso che ha lasciato lo sport come atleta . Ci sarà anche l'...

GIOVANNI CIACCI CON RAIMONDO TODARO/ "Ecco Perché volevo ritirarmi" (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI sul possibile abbandono: "volevo ritirarmi perché ho paura del pubblico. Sono ansioso; odio avere gli occhi puntati addosso". (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:52:00 GMT)

Giovanni Ciacci a Blogo : La mia esPerienza a Ballando con Raimondo in un team di serie A : Quinto step stasera della lunga avventura dell'edizione 2018 di Ballando con le stelle. Ospiti della serata Albano e Romina Power impegnati in un sensualissmo ballo oltre che protagonisti di una esibizione canora su un pezzo celebre del loro repertorio, mentre ospite qui oggi su TvBlog è uno dei protagonisti dello show del sabato sera del primo canale della televisione pubblica: Giovanni Ciacci. Con lui parleremo di questa esperienza a ...