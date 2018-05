Pensioni | quota 100 costa 15 mld l' anno

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - ecco le nuove misure al vaglio del Governo Video : Dopo l'intesa raggiunta fra la Lega e il Movimento 5 Stelle sulla formazione del nuovo esecutivo, si comincia a lavorare sui temi che dovrebbero portare a nuove misure in campo previdenziale e sull'argomento lavoro e giovani. Flat tax, pensioni, migranti e sgravio fiscale; [Video] sono questi i principali nodi da sciogliere come contenuto nei programmi elettorali dei due partiti risultati vincitori nelle ultime elezioni politiche. Trovata intesa ...

Pensioni - si torna a quota 100 Mini-Bot con tetto a 25mila € Jobs Act e 80 euro non si toccano : Governo Lega-M5S. Affaritaliani.it è in grado di rivelare alcuni dettagli del contratto di governo, come spiegati da una fonte che sta direttamente partecipando alla trattativa per la stesura del programma comune. Primo punto, il Jobs Act... Segui su affaritaliani.it

Pensioni 2018 : Quota 100 - probabile addio a Legge Fornero? : Non solo flat tax, sgravio fiscale, migranti e lavoro. Dopo l'accordo stipulato fra Lega e Movimento 5 Stelle si comincia a studiare nuovi interventi sul fronte previdenziale. Tra questi, l'introduzione del vecchio sistema delle quote e il conseguente superamento della Riforma Fornero.-- La Legge Fornero potrebbe essere abrogata? Come contenuto nel programma elettorale del candidato premier Matteo Salvini, la Riforma Fornero andrebbe ...

Riforma Pensioni 2018 : Quota100 - ecco le nuove misure al vaglio del Governo : Dopo l'intesa raggiunta fra la Lega e il Movimento 5 Stelle sulla formazione del nuovo esecutivo, si comincia a lavorare sui temi che dovrebbero portare a nuove misure in campo previdenziale e sull'argomento lavoro e giovani. Flat tax, pensioni, migranti e sgravio fiscale; sono questi i principali nodi da sciogliere come contenuto nei programmi elettorali dei due partiti risultati vincitori nelle ultime elezioni politiche. Trovata intesa sul ...

Riforma Pensioni - quota 100 e 41 di nuovo possibili? Programma M5S e Lega Video : In questi giorni il tema Riforma pensioni 2018 è tornato al centro dei dibattiti. In queste ultime ore gli elettori sono passati dalla rassegnazione per un probabile prossimo Governo tecnico, alla trepidazione di vederne formare uno a guida M5S-Lega. Un Governo, questo, che dovrebbe portare alla tanto voluta modifica della Legge Fornero. Questo pare infatti uno dei punti in comune del contratto di Governo che starebbero stilando M5S e Lega per ...

Pensioni anticipate - altro che quota 100 e 41 : rischio riforma peggiorativa? Video : Le ultime novita' sulla riforma delle Pensioni al 9 maggio 2018 [Video] non sono certo delle più rosee. I lavoratori ambivano ad un accordo tra M5S e Lega come segno di responsabilita' nei confronti dei cittadini per poter sperare nell’abolizione della Legge Fornero punto condiviso dai due leader. Ma è ormai chiaro che l’accordo difficilmente vi sara' e vi è il rischio di un Governo tecnico. Ma non solo, la Cgil di Modena ha indetto uno sciopero ...

Pensioni : novità al 9 maggio su Opzione Donna - quota 100 e 64 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 9 maggio hanno in vetrina Opzione Donna e il pensionamento anticipato con la formula quota 100 a 64 anni di eta' anagrafica e 36 anni di contributi. Due dei temi principali della riforma previdenziale sono stati ripresi dal portale Ipsoa in un interessante approfondimento di questa mattina. Sullo sfondo il governo neutrale e le decisioni che il nuovo premier - nelle ultimissime ore Elisabetta ...

