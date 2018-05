Pensioni e Inps La riforma con Quota 100 e Quota 41 costa più di 20 miliardi solo nel

Pensioni - Boeri : l'Inps vuole obbligare i datori a pagare i contributi dei rider : Noi stessi vogliamo farci piattaforma', ha detto il presidente dell'Inps Tito Boeri in un incontro al Salone del Libro per presentare il Festival dell'Economia di Trento. 'Non ci sono nel mondo ...

Pensioni - in un mese 4.119 domande all'Inps per l'Ape volontario : A quasi un mese dall'avvio della possibilità di presentare domanda per ottenere l' Ape volontario , l'anticipo finanziario a garanzia Pensionistica, sono state 4.119 le domande presentate all'Inps per ...

Riforma Pensioni e Inps/ I requisiti per la quattordicesima (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 9 maggio e Inps. I requisiti per la quattordicesima che arriverà a luglio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 12:54:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Assegni di invalidità - l’Inps pronto a una modifica (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 maggio. Assegni di invalidità, l’Inps pronto a una modifica. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 05:55:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Accordo tra Inps e Cupla per aiutare i pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 30 aprile. Accordo tra Inps e Cupla per aiutare i pensionati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 07:01:00 GMT)

L'Inps non paga le Pensioni? Vergogna italiana. Feltri bastona Boeri : cosa fa coi vostri soldi : Notizie dalla Previdenza sociale. Essa è in procinto di assumere mille dipendenti da collocarsi non si sa dove né con quali mansioni. Le spese dell' ente aumenteranno a dismisura e se ne ignora il ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 27/4 su Inps - lavori gravosi e spesa previdenziale Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 27 aprile 2018 vedono arrivare la chiusura definitiva del confronto tra Movimento 5 Stelle e Lega in merito alla possibile formazione di un Governo comune. Nel frattempo l'Inps ha diffuso i dati in merito alla liquidazione degli assegni nel primo trimestre 2018; numeri sui quali sono intervenuti anche i sindacati, ricordando la necessita' di avviare le Commissioni sui lavori gravosi e sulla spesa ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Dati Inps - donne penalizzate e aumento dell’età (ultime notizie) : I Dati del monitoraggio Inps sulle PENSIONI liquidate nei primi tre mesi dell’anno sono stati analizzati da Ignazio Ganga, che evidenzia come “non solo sono state liquidate 23.000 PENSIONI in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (erano 86.688 nel 1° trimestre 2017 sono state 63.381 al 31 marzo 2018), ma si va in pensione più tardi perché l'età media di decorrenza della pensione di vecchiaia è aumentata di circa un anno passando da 65,5 ...

Inps - liquidate 110.997 Pensioni : importo medio di 1093 euro : L'Inps nel suo monitoraggio dei flussi di pensionamento ha rilevato le differenze sul numero di prestazioni erogate e sull'importo tra il primo trimestre del 2018 e quello dello scorso anno. Secondo l'istituto di previdenza sociale, l'importo medio erogato nel 2018 è di 1.093 euro contro i 1.042 dello scorso anno. Di fatto le pensioni erogate fino a questo momento sono 110.997 contro le 121.095 dello stesso periodo dello scorso anno. Per quanto ...

Inps : liquidate 110mila Pensioni nel I trimestre : Sono 110.997 le pensioni liquidate nel primo trimestre dell'anno in calo rispetto alle 121.095 dello stesso periodo del 2017. L'importo medio è di 1.093 euro contro i 1.042 euro del primo trimestre ...

Pensioni - novità per l'assegno Inps : ecco quanti soldi arrivano davvero ai pensionati : Meno Pensioni ma assegni Inps più generosi: questa la fotografia scattata dall'Inps nel Monitoraggio sui flussi di pensionamento.

RIFORMA Pensioni/ Inps - la richiesta del Partito Pensionati sui diritti inespressi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 22 aprile. Inps, la richiesta del Partito Pensionati sui diritti inespressi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 05:09:00 GMT)

Riforma Pensioni/ Indebita erogazione Inps - nei guai 8 pensionati over 75 (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 20 aprile. Indebita erogazione Inps, nei guai 8 pensionati over 75. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:41:00 GMT)

Pensioni/ Sistemati i rapporti finanziari Inps-Stato (ultime notizie) : Riforma PENSIONI, ultimissime. Sistemati i rapporti finanziari Inps-Stato. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 20 aprile(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 09:32:00 GMT)