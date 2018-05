Pd | Calenda | segretario? Mi sentirei come spigola in vasca bagno

Pd : Calenda - preso 3 giorni fa tessera - poco serio fare segretario : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – “Letti @Corriere e @ilmessaggeroit. Ieri ho lavorato sull’Ilva e Piombino. Non ho parlato con alcun padre nobile del Pd. Ho detto più volte che considererei poco serio fare il segretario di un partito di cui ho preso 3 giorni fa la tessera ! Oggi alle 18 vado a presentarmi al mio circolo”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo su twitter ad alcuni ...

Pd - Calenda : “Io segretario? Sarebbe ridicolo. Renzi ha sbagliato - ma ha fatto cose buone. No a resa dei conti” : “Non ho nessuna pretesa di fare il segretario del Pd, non ho mai messo piede al Nazareno, Sarebbe ridicolo propormi come segretario di una comunità che non conosco”. Sono le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di Otto e mezzo (La7) . Il ministro ha spiegato il motivo per cui si è iscritto al Pd: “Ho voluto dare anche un segnale del fatto che se il Pd non recupera l’Italia è a rischio, ...

Calenda : “Il Pd va risollevato - mi iscrivo”. E Chiamparino : “Io segretario? Perché no... ”. Renzi : “Chi vuole sostenere M5S lo dica” : Il giorno dopo le annunciate dimissioni di Renzi dalla segreteria, nel Pd c’è un gran fermento. «Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd». Così su Twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a chi gli chiedeva di iscriversi alla svelta a un partito, ...