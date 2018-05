Partita del Cuore | Totti e Cassano il 30 maggio a Genova

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco gli interessi dell’ex premier nella Partita del governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

Video/ Viterbese Pontedera (2-1) : highlights e gol della Partita (Serie C playoff) : Video Viterbese Pontedera (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata nel Lazio (venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:49:00 GMT)

Video/ Cosenza Sicula Leonzio (2-1) : highlights e gol della Partita (Serie C playoff) : Video Cosenza Sicula Leonzio (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata in Calabria (venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:30:00 GMT)

Video/ Carrarese-Pistoiese (5-0) : highlights e gol della Partita (Serie C playoff) : Video Carrarese Pistoiese (5-0): highlights e gol della partita valevole per il primo turno dei play-off di Serie C. La squadra di Silvio Baldini cala la manita ed elimina gli arancioni.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:52:00 GMT)

Video/ Casertana-Rende (2-1) : highlights e gol della Partita (Serie C playoff) : Video Casertana Rende (2-1): highlights e gol della partita valevole per il primo turno dei playoff di Serie C. I falchetti vincono in rimonta e si qualificano al secondo turno.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:51:00 GMT)

Video/ Avellino-Spezia (1-0) : highlights e gol della Partita (Serie B 41^ giornata) : Video Avellino Spezia (1-0): highlights e gol della partita di Serie B, decisa da un gol di Luigi Castaldo che ha regalato i tre punti agli irpini che si avvicinano così alla salvezza.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:50:00 GMT)

Fifa 18 : disponibili 8 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match delle Coppe nazionali. C’è anche Benatia per la Coppa Italia : EA Sports ha rilasciato l’11 maggio 8 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie Coppe nazionali Seguici sul GRUPPO FACEBOOK Ecco la lista degli 8 nuovi “Man of the match” Benatia Rakitskyi Hierlander Beijmo Lo Celso Mirzov Wilczek Celik Le card saranno disponibile nei pacchetti per una settimana […] L'articolo Fifa 18: disponibili 8 nuovi MOTM – Uomo Partita per i ...

Partita del Cuore - Totti e Cassano il 30 maggio a Genova : Mercoledì 30 maggio 2018, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, andrà in scena la 27esima edizione della Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti che scenderà in campo assieme ai Campioni del Sorriso. Confermate le due madrine della serata: la campionessa paralimpica Bebe Vio e l’attrice Penelope Cruz, il presidente della Fifa Gianni Infantino e il vice segretario Zvonimir Boban. Tante le stelle della musica, del cinema, dello sport e ...

Diretta/ Italia Giappone : streaming video e tv - le convocate. Orario della Partita (amichevole - volley donne) : Diretta Italia Giappone, info streaming video e tv: Orario e risultato live della seconda amichevole che le nazionali giocano in preparazione alla Nations League, in campo a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 16:52:00 GMT)

PAGELLE/ Juventus-Milan - 4-0 - : i voti della Partita. Allegri VS Gattuso - finale Coppa Italia - : PAGELLE Juventus Milan , risultato finale 4-0, : i voti della finale di Coppa Italia andata ai bianconeri, con i migliori e i peggiori visti ieri.