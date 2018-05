: Un uomo ha accoltellato diverse persone a Parigi, vicino al teatro dell’Opéra Garnier, prima di essere ucciso dalla… - ilpost : Un uomo ha accoltellato diverse persone a Parigi, vicino al teatro dell’Opéra Garnier, prima di essere ucciso dalla… - repubblica : ?? Parigi, uomo assale passanti con coltello vicino l'Opera. Bloccato dalla polizia. Media francesi, un morto e otto… - MediasetTgcom24 : Parigi, uomo accoltella passanti in centro: 1 morto e 7 feriti #Parigi -

Unha aggredito con un coltello i passanti in pieno centro di, nel 2° "arrondissement". Secondo la BFM-TV, i feriti sono almeno 4, due dei quali sono gravi. I poliziotti presenti hanno aperto il fuoco sull'assalitore, che è stato visto cadere a terra. La polizia conferma di averlo. Secondo una prima ricostruzione, la polizia avrebbe tentato di fermare l'accoltellatore con il taser.Visto che non erano riusciti a fermarlo in modo incruento hanno sparato.(Di sabato 12 maggio 2018)