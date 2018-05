Parigi | uomo accoltella passanti | 1 morto | 8 feriti Assalitore ucciso

Parigi - uomo attacca con arma : ucciso : 22.13 Un uomo ha aggredito con un coltello i passanti in pieno centro di Parigi , nel 2° "arrondissement". Secondo la BFM-TV, i feriti sono almeno 4, due dei quali sono gravi. I poliziotti presenti hanno aperto il fuoco sull'assalitore, che è stato visto cadere a terra. La polizia conferma di averlo ucciso . Secondo una prima ricostruzione, la polizia avrebbe tentato di fermare l'accoltellatore con il taser.Visto che non erano riusciti a ...

Un uomo ha accoltellato diverse persone a Parigi - prima di essere ucciso dalla polizia : Sabato sera un uomo ha accoltellato diverse persone a Parigi, vicino al teatro dell’Opéra Garnier, prima di essere ucciso dalla polizia. Non ci sono ancora notizie confermate sul numero di feriti e di eventuali morti, ma l’agenzia di stampa AFP parlano The post Un uomo ha accoltellato diverse persone a Parigi, prima di essere ucciso dalla polizia appeared first on Il Post.