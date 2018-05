Parigi | accoltella passanti in centro | un morto e 4 feriti

blogo

(Di sabato 12 maggio 2018) 11.00 - Le generalità del giovane attentatore dinon sono ancora state diffuse, ma fonti non ancora confermate hanno rivelato che il 21enne originario della Cecenia, da tempo cittadino francese, era stato schedato e inserito nella lista delle persone sospettate di radicalizzazione e, quindi, potenzialmente pericolose per la sicurezza della Francia.13 maggio 2018, 9.00 - Sono fuori pericolo le quattro persone ferite ieri sera a coltellate a, come confermato stanotte dal ministro degli interni francese Gérard Collomb, che si è recato in ospedale per far loro visita. Due di loro - un uomo di 34 anni e una donna di 54 anni - sono ancora in gravi condizioni, mentre gli altri duesaranno dimessi nelle prossime ore.Il giovane che avrebbe agito per conto dell'ISIS, come prontamente rivendicato dall'organizzazione terroristica, era nato in Cecenia nel 1997 e al momento ...