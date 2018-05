Papa | noi cristiani precursori della rivoluzione digitale

Papa FRANCESCO A SANTA MARTA/ “Mai dialogare con il diavolo - è più intelligente di noi e un grande bugiardo” : Mai avvicinarsi o tentare di dialogare con il diavolo, ha ammonito PAPA FRANCESCO durante l'omelia mattutina a Casa SANTA MARTA, "perché è più intelligente di noi"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:34:00 GMT)

Papa Francesco : "Preti e suore? Alcuni sono davvero noiosi..." : "E' vero: tante volte Alcuni preti, alcune suore, Alcuni laici, sono davvero noiosi! ". Papa Francesco lo esclama rispondendo alle domande dei fedeli, nella parrocchia romana del Santissimo Sacramento ...

Alfie Evans - il papà a Tv2000 : “Non vi ringrazieremo mai abbastanza. Noi apparteniamo all’Italia - vi amiamo” : “Chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo”. Lo ha detto il papà di Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000 sottolineando che “Alfie è una parte della famiglia italiana, è una parte dell’Italia. Noi apparteniamo all’Italia”. “Vi ringraziamo – ha aggiunto il papà di Alfie – per la ...

Siria - l'appello di Suor Yola Girges : «Papa Francesco - fratello - abbiamo bisogno di averti accanto a noi» : Qual è il più grande timore dei cristiani di Siria? 'Che il mondo, e in particolare l'Europa, non abbia imparato nulla da quanto è avvenuto in Iraq dopo il 2003. In quel Paese la presenza cristiana è ...

“Scusate non ce la faccio”. Il pianto in diretta di Fabio Volo. Le sue lacrime che spezzano il cuore di ognuno di noi : un momento toccante e unico mentre legge quelle parole incredibile pensando al papà. Il video : C’è un momento, nella vita di un figlio, in cui arriva l’ora di salutare un genitore. ‘Il ciclo della vita’ lo chiamano eppure, ogni volta, in ogni famiglia, in ogni persona, il dolore è enorme, incolmabile. I più anziani raccontano che solo la perdita di un figlio non è umanamente tollerabile, ma la morte di un padre, o di una madre, beh quella sì, si supera. Chi lo afferma deve averli senza dubbio provati entrambi queste terribili lutti ...

Lettera Ratzinger - si dimette mons.ViganòIl Papa accetta il passo indietro : In occasione della presentazione della collana "La teologia di Papa Francesco", Viganò era stato accusato di non aver diffuso alcune parti della Lettera di Ratzinger in cui il Papa emerito criticava la collana stessa.

Festa del papà - a Roma corteo dei padri separati : “Anche noi meritiamo rispetto. Mio figlio? Non lo vedo da 465 giorni” : “Tutti uguali”. Questo lo slogan del Daddy’s Pride, la maniFestazione dei papà separati, organizzata in occasione della Festa del papà. Dal Colosseo a Piazza Venezia, hanno sfilato i papà separati per far valere i loro diritti. “Dopo 20 anni di maniFestazioni, la Festa del papà è ancora solo la Festa dei pasticceri – spiega uno degli organizzatori – Noi vogliamo difendere il diritto dei bambini di amare due ...

M5S : «A noi la presidenza della Camera Aperture di Pd e Lega» |I Papabili : i nomi : «Abbiamo parlato di metodo, le presidenze saranno slegate dalle discussioni sulla formazione del nuovo governo. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni. Vogliamo che alla Camera si parta con la delibera sui vitalizi»

Papa Francesco - una guida che tocca il cuore di tutti noi : Certamente è intervenuto su tanti temi che toccano la vita concreta delle persone : la famiglia, i poveri, i cristiani di altre confessioni, il mondo del lavoro e dell'economia, le donne, i giovani. ...