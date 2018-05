Papa Francesco ai giovani | ' Non fatevi zittire | insegnate agli adulti a scegliere la

La Lamborghini di Papa Francesco venduta all'asta per 715mila euro - : Il ricavato è destinato al finanziamento di alcuni progetti di carità, in primis quello per la ricostruzione della Piana di Ninive in Iraq per garantire il rientro dei cristiani cacciati dall'Isis. A ...

La Lamborghini di Papa Francesco venduta all'asta per 715mila euro : La Lamborghini di Papa Francesco venduta all'asta per 715mila euro Il ricavato è destinato al finanziamento di alcuni progetti di carità, in primis quello per la ricostruzione della Piana di Ninive in Iraq per garantire il rientro dei cristiani cacciati dall'Isis. A gestire la vendita è stata Sotheby's Parole ...

Fedeli incontra Papa Francesco - poco prima twitta che le unioni civili sono una legge dalla quale non si torna indietro : ... una rete internazionale di scuole - sia pubbliche e private - che condividono la medesima visione del mondo in tema di dialogo, pace e inclusione sociale e alla quale il ministro Fedeli ha aderito ...

Venduta all'asta a 715mila euro Lamborghini donata a Papa Francesco : E' stata Venduta all'asta per 715mila euro la Lamborghini bianca che era stata donata a Papa Francesco e che lui aveva a sua volta destinato al finanziamento di alcuni progetti di carità. Lo rende ...

La Lamborghini di Papa Francesco all'asta per 715mila euro : Era stato un regalo assi gradito quella Lamborghini, per Papa Francesco. Aveva subito capito, il pontefice, che da quel bolide bianco che gli era stato donato avrebbe potuto incassare una pioggi di ...

Abusi - Papa Francesco incontrerà i vescovi cileni : Papa Francesco incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio nell'auletta dell'Aula Paolo VI per fare piena luce sui casi di Abusi sessuali da parte del clero . "Il Santo Padre, richiamato dalle ...

Papa Francesco ha inaugurato tre nuove sedi di Scholas in Africa e in America : : ... in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , MIUR, , con l'obiettivo di formare 100 studenti di tutto il mondo. 'Voi che uscite per cambiare la società, ...

Mondiali 2018 Russia - Papa Francesco chiama l'Argentina : 'Ci incontreremo nella Santa Sede' : ... "È un simbolo per unire tutto il popolo argentino, la porteremo alla Nazionale in vista della Coppa del Mondo". " La Seleccion verrà qui - ha risposto il Papa -. ci incontreremo ". Parole che hanno ...

Papa Francesco : 'un dolore condiviso si dimezza e una gioia raddoppia' : In Argentina le chiamano le 'scuole del Papa' e sono una rete internazionale di scuole - pubbliche e private, confessionali e non, che raccontano o condividono iniziative nel campo dello sport, dell'...

NOMADELFIA - Papa Francesco : "FRATERNITÀ È LEGGE"/ Video : "la comunità Don Zeno Saltini ha sapore del Vangelo" : PAPA FRANCESCO a NOMADELFIA e Loppiano: streaming Video. Sulle orme di Don Zeno Saltini e Chiara Lubich: 'la fraternità è legge', visita di Bergoglio.

NOMADELFIA - Papa Francesco : “FRATERNITÀ È LEGGE”/ Video : “la comunità Don Zeno Saltini ha sapore del Vangelo” : PAPA FRANCESCO a NOMADELFIA e a Loppiano: il viaggio in Maremma, diretta streaming Video. L'omaggio a Don Zeno Saltini: "la vostra gioia in un mondo ostile". Poi la visita ai Focolarini (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:56:00 GMT)

NOMADELFIA E LOPPIANO - Papa FRANCESCO/ Video - da Don Zeno Saltini a Chiara Lubich : “la famiglia del Vangelo” : PAPA FRANCESCO a NOMADELFIA e a LOPPIANO: il viaggio in Maremma, diretta streaming Video. L'omaggio a Don Zeno Saltini: "la vostra gioia in un mondo ostile". Ora Fiesole e Focolarini (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:30:00 GMT)

Nomadelfia - Papa Francesco/ Diretta streaming video : omaggio a Don Zeno Saltini - “la gioia nel mondo ostile” : Papa Francesco a Nomadelfia e a Loppiano: il viaggio in Maremma, Diretta streaming video. L'omaggio a Don Zeno Saltini: "la vostra gioia in un mondo ostile". Ora Fiesole e Focolarini (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:04:00 GMT)

Papa Francesco sulla tomba di don Zeno : 9.26 "Dio ha bisogno degli uomini". Questa affermazione pronunciata dalla voce di don Zeno Saltini, con una registrazione di un brano del suo testamento spirituale, ha accolto Papa Francesco al cimitero della Comunità di Nomadelfia dove ha reso omaggio alla tomba del sacerdote che la Chiesa ridusse allo stato laicale ma poi fu riabilitato. Per don Zeno è in corso la causa di beatificazione.Il Papa ha pregato sulla sua tomba e ha deposto una ...