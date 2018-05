: Il #Papa incontra i vescovi cileni dal 15 al 17 maggio sulla questione degli abusi - Vatican News - vaticannews_it : Il #Papa incontra i vescovi cileni dal 15 al 17 maggio sulla questione degli abusi - Vatican News - repubblica : Pedofilia, il Papa chiederà conto dei reati occultati ai vescovi del Cile [news aggiornata alle 12:43] - Agenzia_Ansa : #Pedofilia, @Pontifex_it chiederà ai vescovi del #Cile spiegazioni. L'incontro dal 15 al 17 maggio -

Ilincontrerà ideldal 15 al 17 maggio per fare pienasui casi di abusi sessuali del clero. "Il Santo Padre, richiamato dalle circostanze e dalle sfide straordinarie poste dagli abusi di potere, sessuali e di coscienza che si sono verificati innegli ultimi decenni, ritiene necessario esaminare approfonditamente le cause e le conseguenze, così come i meccanismi che hanno portato in alcuni casi all'occultamento e alle gravi omissioni nei confronti delle vittime". Così una nota del Vaticano.(Di sabato 12 maggio 2018)