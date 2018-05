Papa a giovani | non fatevi zittire

SCUOLA/ Susanna Tamaro e Papa Francesco - senza un incontro vivo i giovani "muoiono" : Una domanda cruciale quella che ha posto Susanna Tamaro nel suo ultimo intervento sul Corriere. L'educazione è ancora possibile? A quali condizioni? GIULIA SPONZA(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 06:09:00 GMT)SCUOLA/ C'è bisogno di uomini, non di professori, di V. CapasaSCUOLA/ Imparare l'italiano, ci vuole il coraggio (nei prof) di volare alto, di G. Sponza

Pasqua - Papa Francesco alla piazza blindata : “Dio sorprende - per dirla coi giovani fa un colpo basso” : Pasqua, Papa Francesco alla piazza blindata: “Dio sorprende, per dirla coi giovani fa un colpo basso” San Pietro gremita (e blindata) per la Messa celebrata da Bergoglio che ricorda il miracolo della risurrezione e della “fretta” della buona novella: “Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove”. Continua a leggere

Papa FRANCESCO/ “Dio sorprende sempre - come dicono i giovani - fa un colpo basso” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:59:00 GMT)

Pasqua - Papa : Dio sorprende - per dirla coi giovani fa 'colpo basso' : "Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove", ha detto il Papa facendo l'omelia a braccio. "La nostra fede nasce il mattino di Pasqua: Gesu' e' vivo! Questa esperienza e' il nocciolo del messaggio ...

Pasqua - Papa : Dio sorprende - per dirla coi giovani fa "colpo basso" : "Le donne che sono andate per ungere il corpo del Signore si sono trovate davanti a una sorpresa", "gli annunci di Dio sono sempre una sorpresa perché il nostro Dio è il Dio delle sorprese". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia di Pasqua. "C'è sempre una sorpresa dietro l'altra, Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci e la sorpresa è quello che ti tocca là dove non lo aspetti. Per dirlo come i giovani: la sorpresa è un colpo basso".

Lega Pro - i suoi club e i giovani in udienza dal Papa l’11 aprile : “Sarà una festa del cuore e dello sport. Un’opportunità da vivere insieme”. Sono convinti i ragazzi e le ragazze che, con i vertici della Lega Pro e i club, mercoledì 11 aprile, saranno in Piazza San Pietro all’udienza di Papa Francesco. La presenza più importante sarà proprio quella degli atleti speciali, che hanno deficit cognitivi e relazionali e che scendono in campo nel Torneo di IV Categoria, delle ragazze ed i ...

Lega Pro - i suoi club e i giovani in udienza dal Papa l’11 aprile : “Sarà una festa del cuore e dello sport. Un’opportunità da vivere insieme”. Sono convinti i ragazzi e le ragazze che, con i vertici della Lega Pro e i club, mercoledì 11 aprile, saranno in Piazza San Pietro all’udienza di Papa Francesco. La presenza più importante sarà proprio quella degli atleti speciali, che hanno deficit cognitivi e relazionali e che scendono in campo nel Torneo di IV Categoria, delle ragazze ed i ...

Papa Francesco alla Via Crucis dei giovani nel Colosseo superblindato «Vergogna per i sacerdoti avidi - ambiziosi e indegni» : ... solo pochi giorni fa, celebrando la Domenica delle Palme, li aveva esortati «a non farsi manipolare, ma di gridare alta la verità contro gli intrighi e le calunnie del mondo». E in questa direzione ...

Papa Francesco alla Via Crucis dei giovani nel Colosseo superblindato : ... solo pochi giorni fa, celebrando la Domenica delle Palme, li aveva esortati «a non farsi manipolare, ma di gridare alta la verità contro gli intrighi e le calunnie del mondo». E in questa direzione ...

Il Papa - la Via Crucis al Colosseo dedicata ai giovani : massima allerta ma nessuna variazione al programma : Città del Vaticano - Stavolta la Via Crucis al Colosseo che ha voluto Papa Bergoglio è nel segno dei giovani. I testi delle meditazioni sulle quattordici stazioni della pia...

Via Crucis Papa - tra ansie giovani e ferite guerre : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Il Papa - la Via Crucis al Colosseo dedicata ai giovani : massima allerta ma nessuna variazione al programma : L'allerta terrorismo lanciato nei giorni scorsi non ha però scoraggiato i fedeli che sono arrivati da tutto il mondo. Nove i varchi di controllo con metal detector, tanti gli agenti in borghese che ...

Lega Pro - i suoi club e i giovani in udienza dal Papa l’11 aprile : “Sarà una festa del cuore e dello sport. Un’opportunità da vivere insieme”. Sono convinti i ragazzi e le ragazze che, con i vertici della Lega Pro e i club, mercoledì 11 aprile, saranno in Piazza San Pietro all’udienza di Papa Francesco. La presenza più importante sarà proprio quella degli atleti speciali, che hanno deficit cognitivi e relazionali e che scendono in campo nel Torneo di IV Categoria, delle ragazze ed i ...

Via Crucis - Venerdì Santo/ Diretta streaming video : Papa Francesco al Colosseo - i giovani e le 14 stazioni : Via Crucis nel Venerdì Santo: Diretta streaming video, Papa Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al Colosseo di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:43:00 GMT)