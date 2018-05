Papa | a giovani | costruite ponti | unite gli oceani

''NON LASCIATEVI ZITTIRE'' - Papa FRANCESCO PARLA AI GIOVANI RIUNITI A SAN GABRIELE : Insegnate agli adulti, il cui cuore si è spesso indurito, a scegliere la strada del dialogo e della concordia, per consegnare ai loro figli e ai loro nipoti un mondo più bello e più degno dell'uomo'. ...

Papa ai giovani - non fatevi zittire - neanche da genitori : ... sda-ats, "Non abbiate paura di sbagliare": "se qualcuno, compresi i vostri genitori, i vostri sacerdoti, i vostri insegnanti, proverà a chiudervi la bocca, ricordate loro che la Chiesa e il mondo ...

SCUOLA/ Susanna Tamaro e Papa Francesco - senza un incontro vivo i giovani "muoiono" : Una domanda cruciale quella che ha posto Susanna Tamaro nel suo ultimo intervento sul Corriere. L'educazione è ancora possibile? A quali condizioni?

Pasqua - Papa Francesco alla piazza blindata : “Dio sorprende - per dirla coi giovani fa un colpo basso” : Pasqua, Papa Francesco alla piazza blindata: “Dio sorprende, per dirla coi giovani fa un colpo basso” San Pietro gremita (e blindata) per la Messa celebrata da Bergoglio che ricorda il miracolo della risurrezione e della “fretta” della buona novella: “Non te lo aspetti, Lui va e ti commuove”. Continua a leggere

Pasqua - Papa : Dio sorprende - per dirla coi giovani fa "colpo basso" : "Le donne che sono andate per ungere il corpo del Signore si sono trovate davanti a una sorpresa", "gli annunci di Dio sono sempre una sorpresa perché il nostro Dio è il Dio delle sorprese". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia di Pasqua. "C'è sempre una sorpresa dietro l'altra, Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci e la sorpresa è quello che ti tocca là dove non lo aspetti. Per dirlo come i giovani: la sorpresa è un colpo basso".

Lega Pro - i suoi club e i giovani in udienza dal Papa l’11 aprile : “Sarà una festa del cuore e dello sport. Un’opportunità da vivere insieme”. Sono convinti i ragazzi e le ragazze che, con i vertici della Lega Pro e i club, mercoledì 11 aprile, saranno in Piazza San Pietro all’udienza di Papa Francesco. La presenza più importante sarà proprio quella degli atleti speciali, che hanno deficit cognitivi e relazionali e che scendono in campo nel Torneo di IV Categoria, delle ragazze ed i ...

Papa Francesco alla Via Crucis dei giovani nel Colosseo superblindato «Vergogna per i sacerdoti avidi - ambiziosi e indegni» : ... solo pochi giorni fa, celebrando la Domenica delle Palme, li aveva esortati «a non farsi manipolare, ma di gridare alta la verità contro gli intrighi e le calunnie del mondo». E in questa direzione ...