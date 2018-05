Paolo Giordano | «Dio ci scampi dai mondi perfetti»

vanityfair

: RT @CircoloLettori: “Dio è un’invenzione banale. Soltanto chi vive ha ragione”. Ci prepariamo a incontrare Paolo Giordano e il suo #Divor… - SalonedelLibro : RT @CircoloLettori: “Dio è un’invenzione banale. Soltanto chi vive ha ragione”. Ci prepariamo a incontrare Paolo Giordano e il suo #Divor… - ludovicamarcel3 : RT @CircoloLettori: “Dio è un’invenzione banale. Soltanto chi vive ha ragione”. Ci prepariamo a incontrare Paolo Giordano e il suo #Divor… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 19 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 16 maggio La prima intervista della sua vita l’abbiamo fatta insieme, dieci anni fa. «Ero talmente agitato che non mi ricordo nulla. Dove eravamo?». Era per il suo libro d’esordio, La solitudine dei numeri primi.aveva 25 anni, un dottorato in fisica delle particelle, e giurava che mai avrebbe fatto lo scrittore di professione: «Non posso immaginare le mie giornate in casa, davanti a un computer: diventerei pazzo», diceva. Poi però il suo libro ha venduto un milione e mezzo di copie, è stato tradotto in oltre 20 lingue, e i buoni propositi gli sono un po’ scappati di mano. «In questi dieci anni la vita mi ha chiesto di essere più assennato e saggio di quanto fossi pronto e disposto a essere. Io, che sono un tipo ubbidiente, ho assecondato tutte le richieste. Sono diventato uno ...