Palloncini bianchi | moto rombanti e le note di Vasco | folla a Roma per l' ultimo saluto a

Antonio - ucciso a 18 anni : centinaia di Palloncini bianchi al funerale : Oltre mille persone a Buonabitacolo hanno dato l'ultimo saluto ad Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne ucciso a coltellate in seguito ad un litigio per la compravendita di 50 grammi di hashish. La ...

Napoli - Palloncini bianchi e blu per Luigi - il 16enne stroncato dalla meningite : Si sono radunati in piazza Monteoliveto i gentori e gli amici di Luigi Passaro, il 16 enne morto due giorni fa al Cardarelli per una meningite fulminante. Gli amici con cui Luigi condivideva tante ...

Lacrime - sciarpe e Palloncini bianchi ai funerali del nuotatore 17enne morto in piscina : È stato il giorno dell'addio più doloroso per una città e per centinaia di atleti del nuoto che questa mattina, alle 10, si sono stretti intorno ai genitori di Mario Riccio,...

L'omaggio del Franchi : Palloncini bianchi e viola per Astori : I tifosi della Fiorentina si mobilitano per ricordare Davide Astori domani prima e durante la partita al Franchi, alle 12,30, contro il Benevento, la prima senza il capitano viola scomparso ...

Palloncini bianchi e viola ai funerali di Martina e Alessia - uccise dal padre a Latina : Palloncini bianchi e rosa per l’ultimo saluto a Martina e Alessia Capasso, 14 e 8 anni, le bambine uccise dal padre carabiniere, Luigi Capasso, a Cisterna di Latina lo scorso 28 febbraio. Le esequie si svolgono nella chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, poco lontano da via Collina dei Pini dove le bimbe vivevano con la mamma. La donna ha ...

Strage di Latina - bimbe uccise dal padre : lacrime e Palloncini bianchi ai funerali : Sono cominciati nella chiesa parrocchiale di san Valentino a Cisterna di Latina i funerali di Alessia e Martina Capasso, le sorelline uccise il 28 febbraio dal padre. Uno scrosciante applauso ha...

Strage di Latina - i funerali di Martina e Alessia in diretta. Palloncini bianchi e rosa in volo : Un'intera comunità raccolta per salutare due giovanissime vite, strappate alla vita dal loro stesso padre: Cisterna di Latina, in questi minuti, sta attendendo l'ingresso delle bare di...

