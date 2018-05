Palermo | madre e figlia uccise da pirata della strada

Palermo - madre e figlia travolte e uccise da un’auto pirata : Drammatico incidente stradale nel capoluogo siciliano: una donna di 62 anni e la figlia 42enne sono morte dopo essere state travolte da un’auto nel quartiere Brancaccio. Il conducente si è dato alla fuga dopo averle investite.Continua a leggere

Madre e figlia uccise da un pirata della strada a Palermo : Anna Maria La Mantia, 63 anni, e la figlia, Angela Merenda, 43 anni, sono state investite da un'auto e uccise la scorsa notte a Palermo. Una Fiat Punto in via Fichidindia, nella periferia est della città, le ha travolte mentre stavano attraversando la strada. La Madre è morta sul colpo, la figlia all'ospedale Civico dove era stata portata dai sanitari del 118. Il pirata della strada, che è fuggito dopo l'investimento ...

Madre e figlia morte in un incendio a Palermo : 9 anni al piromane : Il giudice monocratico della quarta sezione del tribunale di Palermo Sergio Ziino ha condannato a 9 anni Claudio D'Antoni, imputato dell'incendio che nell'agosto 2008, in via Pindemonte, nel capoluogo ...

Palermo : nuovo appello disperato madre ragazzino scomparso 26 ani fa 'Chi sa parli' (3) : (AdnKronos) - E si rivolge direttamente al ragazzino scomparso: "Quindi, Salvatore io sono la tua mamma mi chiamo Carmela La Spina e tuo papà si chiama Antonino Colletta, tu sei scomparso all'età di 15 anni da Casteldaccia a casa hai 4 fratelli di nome Ciro (a cui eri molto legato perché eri sempre

Palermo : nuovo appello disperato madre ragazzino scomparso 26 ani fa 'Chi sa parli' (2) : (AdnKronos) - "Non sono mai stata presa in considerazione perché chi indaga pensa che per il mio cuore di mamma la pista nomade sia stata quella più facile da accettare e da considerare quando invece fin dai primi anni ricevevo queste segnalazioni non solo da parte di tutta l'Italia e da gente che n

Palermo - incassava la pensione della madre morta da 8 anni : la Finanza gli sequestra il conto corrente : incassava da anni la pensione della madre morta nel 2010. Ora, però, è finito sotto inchiesta e la Guardia di Finanza di Palermo, su delega della Procura, ha sequestrato 32mila euro dal suo conto ...

