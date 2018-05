Palermo | madre e figlia uccise da pirata della strada | l’uomo si dà alla fuga ma viene

ilfattoquotidiano

: Palermo, madre e figlia uccise da un pirata della strada #piratadellastrada - MediasetTgcom24 : Palermo, madre e figlia uccise da un pirata della strada #piratadellastrada - Agenzia_Ansa : Madre e figlia uccise da pirata della strada a #Palermo - Corriere : Con l’obiettivo di salvare madre e bambino, i medici del Policlinico di Palermo hanno tentato per la prima volta in… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Avevano appena finito di parteciparemessa di rito evangelico e stavano attraversando unanella periferia di, quando una Fiat Punto gli è piombata addosso e le ha. L’autista si è poi dato, ma è stato individuato dopo poche ore e si trova in custodia nella caserma dei vigili urbani. Le vittime sono Anna Maria La Mantia, 63 anni, morta sul colpo, e la43enne Angela Merenda, deceduta all’arrivo in ospedale. L’episodio è avvenuto la scorsa notte in via Fichidindia, nella zona est del capoluogo siciliano. “Il numero delle vittime poteva essere più alto. Diverse persone sono riuscite ad evitare di essere investite dall’auto che procedeva a forte velocità. È stato davvero terribile”, ha raccontato Giovanni Orlando, pastoreChiesa Evangelica, di cui le due donne facevano parte. “Un gruppo di persone ...