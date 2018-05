Palermo Anna Maria La Mantia e Angela Merenda uccise da un pirata

Palermo - nonno orco condannato a sei anni : I giudici della seconda sezione del tribunale di Palermo hanno condannato a sei anni di reclusione un 83enne imputato di violenza sessuale nei confronti della nipotina che, all'epoca degli abusi aveva ...

Palermo - nonno 83enne condannato a 6 anni : “Ha abusato della nipotina di 10 anni” : I fatti risalgono al 2000, ma solo dopo molti anni la ragazzina ha trovato il coraggio di confidarsi a scuola con alcuni insegnanti che avevano notato comportamenti anomali. Il nonno condannato dai giudici del tribunale di Palermo ha sempre negato tutto.Continua a leggere

Maltrattava le figlie piccole - condannata a sei anni a Palermo : Il gup di Palermo Filippo Lo Presti ha condannato, in abbreviato, a sei anni la giovane madre di due bambine , una di tre anni e l'altra di due, accusata di maltrattamenti e lesioni nei confronti ...

Palermo : da Ferrandelli appello al Comune per uso terapeutico cannabis : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Sono oltre 100 i firmatari dell’appello lanciato dal comitato 'Esistono i diritti' per l’uso terapeutico della cannabis. Oggi, chiedo anche al Comune di Palermo di attivarsi e di portare avanti una battaglia di dignità". Ad affermarlo è il consigliere dell'opposizione

Trattativa Stato-Mafia - condannati Mori e Dell'Utri/ Di Battista ringrazia la Procura di Palermo : Trattativa Stato-Mafia: condannati Mori, Dell'Utri e Ciancimino. Alessandro Di Battista parla di giornata storica e ringrazia la Procura di Palermo per quanto fatto(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:36:00 GMT)

I giudici di Palermo : «La trattativa Stato-mafia ci fu». Condannati Mori - Dell’Utri e De Donno : Secondo la Corte d’assise non solo è esistita, ma ad averla fatta sono stati i boss mafiosi, tre alti ufficiali dei carabinieri e il fondatore di FI. Assolto l’ex ministro democristiano Mancino

Palermo : tappa a piazza Sant'Anna per il camper Asp contro droghe e alcol : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Dopo avere stazionato per più di un mese a Ballarò, da domani, venerdì 20 aprile, il camper delle dipendenze patologiche dell’Asp di Palermo si sposta a piazza Sant’Anna, altro luogo simbolo della movida dei giovani palermitani. Dalle 18.30 alle 23.30, un medico infett

Palermo : bruciò vivo un clochard - condannato all’ergastolo : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – condannato all’ergastolo l’uomo che un anno fa bruciò vivo, nel sonno, un clochard a Palermo. Il gup Maria Cristina Sala ha condannato al carcere a vita il benzinaio 45enne Giuseppe Pecoraro nel processo che si è svolto con il rito abbreviato. L’uomo il 10 marzo 2017 gettò della benzina addosso al clochard quarantenne Marcello Cimino che dormiva nel ricovero dei Cappuccini e poi gli diede ...

Palermo - trasfusione forzata a una testimone di Geova : medico condannato a un mese di carcere : Decise di fare una trasfusione di sangue a una paziente che, come testimone di Geova, era contraria per motivi religiosi: per questo motivo un medico dell'ospedale di Termini Imerese , Palermo, , ...

Mafia nigeriana - a Palermo chiesto più di un secolo di carcere per 14 imputati. Il pm : “Condannateli per 416 bis” : Condannare gli affiliati alla Black Axe per associazione a delinquere di stampo mafioso. È la richiesta del pm Gaspare Spedale alla fine della requisitoria del primo processo celebrato a Palermo alla Mafia nigeriana. Oltre un secolo di carcere le richieste di pena per 14 presunti componenti della banda, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. I nigeriani sotto processo sono accusati di aver controllato il mercato della ...

Palermo - appalti vinti grazie alla mafia : condannato a 11 anni imprenditore vicino a Matteo Messina Denaro : Il gup di Palermo Roberto Riggio ha condannato a 11 anni di carcere per associazione mafiosa, turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni l'imprenditore di Castelvetrano , Tp, Rosario Firenze, ...