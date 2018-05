Orrore in sala parto | ginecologa decapita il nascituro

Blastingnews

: Orrore in sala parto: la ginecologa decapita il neonato - Il24ventiquattr : Orrore in sala parto: la ginecologa decapita il neonato - marino29b : RT @dukana2: Orrore?? al #Conservatorio di #Potenza ....un evento su #matematica e #musica con #Odifreddi si trasforma in spot di #Total: in… - infoitestero : Orrore in sala parto: ginecologa decapita bimbo tirandolo troppo -

(Di sabato 12 maggio 2018) Tragedia in, un neonato è statoto dallae la testa è rimasta nel ventre materno. È finita quindi al processo Vaishnavy Laxman, la dottoressa, specialista in ginecologia del Ninewells Hospital in Scozia. Il tragico episodio è accaduto 4 anni fa e precisamente il 16 marzo del 2014 quando laseguì il travaglio di una donna a cui si erano rotte le acque anticipatamente, alla 25esima settimana. Il piccoloera in posizione podalica ma la dottoressa non volle ere ilcesareo, come da protocollo in questi casi, per una questione di urgenza, come dira' lei stessa. Così ha fattorire la giovane mamma in maniera naturale chiedendole di spingere nonostante il piccolo stesse uscendo per i piedi. Nel tirare però il piccolo corpicino, la testa rimase incastrata nella cervice uterina e così ilvenneto. La mamma ...